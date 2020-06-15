Катастрофа літака МАУ в Ірані: Тегеран пояснив затримку з відправкою "чорних скриньок"

"Чорні скриньки" з українського літака, який був збитий над Іраном у січні, не були відправлені до Києва вчасно через пандемію COVID-19.

Про це на пресконференції 15 червня заявив представник іранського уряду Алі Рабей, передає "Інтерфакс-Україна". Він уточнив, що затримка пов'язана з припиненням міжнародний рейсів.

"З найперших днів після цього сумного інциденту ми оголосили про готовність співпрацювати у вивченні "чорних криньок" українського літака. З нашого боку нам нема чого приховувати. Якщо розшифрувати їх можна буде в Україні, це буде зроблено в Україні. Інакше їх розшифрують у Франції. Вимушена затримка була викликана припиненням міжнародних рейсів через пандемію коронавірусу", – сказав Рабей.

Чиновник зазначив, що їх повернуть після хоча б часткового відновлення нормальної роботи міжнародних рейсів і за підсумками переговорів між Іраном та іншими сторонами, залученими до цього процесу.

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