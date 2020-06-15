Катастрофа літака МАУ в Ірані: Тегеран пояснив затримку з відправкою "чорних скриньок"
"Чорні скриньки" з українського літака, який був збитий над Іраном у січні, не були відправлені до Києва вчасно через пандемію COVID-19.
Про це на пресконференції 15 червня заявив представник іранського уряду Алі Рабей, передає "Інтерфакс-Україна". Він уточнив, що затримка пов'язана з припиненням міжнародний рейсів.
"З найперших днів після цього сумного інциденту ми оголосили про готовність співпрацювати у вивченні "чорних криньок" українського літака. З нашого боку нам нема чого приховувати. Якщо розшифрувати їх можна буде в Україні, це буде зроблено в Україні. Інакше їх розшифрують у Франції. Вимушена затримка була викликана припиненням міжнародних рейсів через пандемію коронавірусу", – сказав Рабей.
Чиновник зазначив, що їх повернуть після хоча б часткового відновлення нормальної роботи міжнародних рейсів і за підсумками переговорів між Іраном та іншими сторонами, залученими до цього процесу.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Заступник міністра закордонних справ Євген Єнін заявив, що Іран затягує передачу "чорних скриньок" з українського літака. За його словами, Тегеран досі не взяв на себе міжнародну відповідальність за катастрофу борту.
Пасажирський Boeing 737 авіакомпанії МАУ розбився 8 січня поблизу іранської столиці. На борту перебувало 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу, всі вони загинули.
Вранці 11 січня Іран офіційно визнав, що літак МАУ був випадково збитий ракетою.