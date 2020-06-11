Катастрофа літака МАУ в Ірані: Шмигаль розповів про зрушення у справі
Україна домоглася суттєвих зрушень у перемовинах з Іраном з приводу передачі "чорних скриньок" літака МАУ, який був збитий над Тегераном на початку січня 2020 року.
Про це під час пресконференції з нагоди перших 100 днів нового уряду заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, з послабленням карантину спілкування з іранською стороною стане ще більш активним (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
"Перемовини з іранською стороною не припинялися, хоча були ускладнені коронавірусом. Не було змоги контактувати безпосередньо, тому всі перемовини були переведені у віртуальний режим, що ускладнило змогу, в тому числі, й передачі матеріалів та "чорних скриньок", – сказав очільник Кабміну.
"Але сьогодні є добре просування у цій справі. Міністр закордонних справ займається особисто цією справою. Знаю, що домовленість про "чорні скриньки" – на порядку денному. І вона просунулася далі, ніж три місяці тому, до карантину. Стосовно подальших домовленостей – зараз активна фаза перемовин з послабленням карантину і можливістю особистих зустрічей буде активізована", – запевнив Шмигаль.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
пасажирський літак Boeing 737-800 "Міжнародних авіаліній України", який прямував рейсом PS752 Тегеран – Київ, розбився 8 січня поблизу столиці Ірану. На борту перебували 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Ніхто не вижив. Серед загиблих – 11 громадян України.
11 січня Іран офіційно визнав, що літак МАУ був випадково збитий ракетою.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що наша країна чекає від Ірану повного визнання провини у катастрофі, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.
В Ірані спочатку припускали, що "чорні скриньки" збитого літака передадуть для розшифрування до Франції. Потім не виключили, що відправлять їх до України.
Але 19 січня голова іранської комісії з розслідування авіаційних подій Організації цивільної авіації країни Хасан Резаіфар заявив, що іранські фахівці спробують розшифрувати самописці самостійно.
31 травня з'явилася інформація про те, що "чорні скриньки" не передаватимуть Україні.
11 червня стало відомо, що Іран вирішив передати "чорні скриньки" зі збитого в небі над Тегераном Boeing 737 "Міжнародних авіаліній України" до Франції.