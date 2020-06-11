Катастрофа літака МАУ в Ірані: Шмигаль розповів про зрушення у справі

Україна домоглася суттєвих зрушень у перемовинах з Іраном з приводу передачі "чорних скриньок" літака МАУ, який був збитий над Тегераном на початку січня 2020 року.

Про це під час пресконференції з нагоди перших 100 днів нового уряду заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, з послабленням карантину спілкування з іранською стороною стане ще більш активним (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Перемовини з іранською стороною не припинялися, хоча були ускладнені коронавірусом. Не було змоги контактувати безпосередньо, тому всі перемовини були переведені у віртуальний режим, що ускладнило змогу, в тому числі, й передачі матеріалів та "чорних скриньок", – сказав очільник Кабміну.

Катастрофа МАУ в Ірані

"Але сьогодні є добре просування у цій справі. Міністр закордонних справ займається особисто цією справою. Знаю, що домовленість про "чорні скриньки" – на порядку денному. І вона просунулася далі, ніж три місяці тому, до карантину. Стосовно подальших домовленостей – зараз активна фаза перемовин з послабленням карантину і можливістю особистих зустрічей буде активізована", – запевнив Шмигаль.

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