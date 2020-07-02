Катастрофа літака МАУ в Ірані: Франція запросила Україну розшифрувати самописці

України 1 липня отримала від Франції запрошення взяти участь в розшифровці "чорних скриньок" збитого в Ірані українського літака.

Про це у Facebook повідомив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін. Він уточнив, що самописці повинні прибути в Ліон 20 липня.

"Сьогодні (1 липня) Україна отримала запрошення від Франції направити наших експертів для участі в розшифровці "чорних скриньок" РS752, які (згідно з попередніми обіцянкам Ірану) мають прибути в Ліон 20 липня", – написав заступник міністра закордонних справ.

Facebook Євгена Єніна

Як повідомляв OBOZREVATEL, Іран відправив до Франції "чорні сриньки" зі збитого під Тегераном українського літака авіакомпанії МАУ.

У французькому Бюро з розслідування і аналізу безпеки цивільної авіації зазначили, що технічні роботи з розшифровки розпочнуться 20 липня.

Нагадаємо, що пасажирський літак Boeing 737-800 "Міжнародних авіаліній України", який прямував рейсом PS752 Тегеран – Київ, розбився 8 січня поблизу столиці Ірану. На борту перебувало 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Ніхто не вижив. Серед загиблих – 11 громадян України. Вранці 11 січня Іран офіційно визнав, що літак МАУ був випадково збитий ракетою.