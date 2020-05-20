Катастрофа літака МАУ в Ірані: експерт вказав на кричущі невідповідності в розслідуванні

Тоді як траєкторія падіння повітряного судна, підкреслив фахівець, була схожа на намір зайти на посадку

Нині не зрозуміло, чому збили саме український літак, була запущена в нього одна чи декілька ракет

Вона досі не змогла розшифрувати "чорні скриньки" Boeing 737 або передати їх Україні

Іранська влада "дуже підозріло" поводила себе після катастрофи літака МАУ в Тегерані, вважає експерт

Іран досі намагається заплутати розслідування причин катастрофи Boeing 737 авіакомпанії МАУ під Тегераном 8 січня, у результаті якої загинули 176 громадян із семи країн, зокрема 11 українців.

Про це в інтерв’ю "Главкому" розповів директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін. Саме він очолив комісію із 45 експертів, котрі безпосередньо працювали на місці падіння літака.

"Всі бачать, що літак підіймався вгору, а потім почав падати. Стюардеса, яка сиділа позаду, мала б подзвонити, щоб не бігти через весь салон, і спитати в тієї, яка сидить попереду, про те, що трапилося. Та, яка сиділа попереду, повинна була б про це спитати льотчиків, яких було троє. Отже, чи були ці всі переговори? Для мене це питання", – змоделював ситуацію Рувін.

Експерт зауважив, що такі переговори могли дати розслідувачам можливість сказати, чи горів літак, де була пожежа, якого масштабу, чи зразу на борту вимкнулося устаткування.

"Літак втратив орієнтацію. Це було зранку. Окрім того, його рейс на одну годину затримали тому, що він був перевантажений, із нього вивантажили 81 валізу. Чому екіпажем не були подані певні сигнали про те, що щось трапилося, це раз. По-друге, що відбувалося на борту літака? Були дві ракети чи одна? Це наразі встановити неможливо", – розводить руками Рувін.

Він нагадав, що вже через 1 хвилину 40 секунд літак повідомив диспетчеру, що піднявся на висоту 2,4 тис. метрів. Та відповіла "добре, прийнято" і сказала, що на висоті 3 тис. метрів на посадку йде інше повітряне судно.

"Літак МАУ подякував, відповів, що зрозумів. Потім диспетчер їм сказала піднятися на висоту 6 тис. м. і трохи повертати. Далі стався вибух. Перед ним і за ним летіли інші літаки, чому збили тільки наш? Літак після влучання у нього ракетою описує коло, немов хоче повернутися до аеропорту. Чому у нього саме така траєкторія падіння?" – обурюється експерт.

Рувін зазначив, що й самі українські розслідувачі причин тієї злощасної авіакатастрофи, хочуть знати, чому так трапилося. Як і те, чому літак впав на дитячий майданчик, де цілодобово горіло світло.

"Може, він тягнув і думав, що це аеропорт? У нього компаси не працювали, ніякі навігаційні прилади, і він вже йшов і просто шукав, де світло вночі навпомацки? Він з висоти 2 км ще майже 4 хвилини летів. Пілоти його тягнули, скільки могли. Може, двигун відпав, може, кермо не працювало. Ми в цьому хочемо розібратися від початку і до кінця", – резюмував експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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