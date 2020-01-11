Катастрофа літака МАУ в Ірані: "дивній" реакції Зеленського дали пояснення

Президент України Володимир Зеленський не прокоментував знищення ракетою літака Boeing 737 авіакомпанії МАУ в Ірані, оскільки Захід не надав йому вичерпних доказів.

Про це заявила в ефірі ObozTV народна депутатка України від президентської партії "Слуга народу" Ірина Верещук, пояснюючи довге мовчання глави держави, коли лідери США, Канади і Великобританії вже озвучили версію з ракетою як основну.

"Наша експертна група, яка відбула напередодні, не давала офіційних результатів розслідування. А вони перебували на місцевості, бачили уламки літака, збирали і мали доступ до інформації з диспетчерських, з наземних радарів і від людей, які перебували безпосередньо в епіцентрі цієї катастрофи. А значить, я вважаю правильною позицію України, яка не поспішала робити голослівні висновки", – заявила Верещук.

"Ми бачили, як президент Зеленський звертався до лідерів Канади і США з проханням надати докази. Після зустрічі з керівниками посольств, коли зустрічалися і керівник РНБО, і міністр закордонних справ, і президент України безпосередньо, вони також просили надати неспростовні докази. Адже тут питання до українського "Боїнгу". Це українські авіалінії, і першою версією іранська сторона зробила, що винні або пілоти, або технічна несправність, тобто українська сторона", – пояснила "слуга народу".

На питання, чи може реакція президента України свідчити про його неготовність до подібних криз, депутатка відповіла: "Я мало знаю людей, які були б готові до кризових ситуацій. Дай бог, щоб жоден президент, який буде наступним, не мав таких кризових ситуацій. Був чи не був готовий, нехай оцінюють фахівці".

"Я вважаю, що ми зробили все правильно, не йдучи на поводу навіть у наших партнерів і союзників, які вже зробили свої заяви. Прем'єр-міністр Канади – це добре, але нам треба жити у власній країні і говорити правду своїм людям", – додала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Глава МЗС Ірану Джавад Заріф повідомив, що український лайнер у Тегерані був збитий ракетою через "людську помилку".

Президент країни Хасан Роухані заявив, що шкодує про трагедію з літаком МАУ і висловлює глибокі співчуття у зв'язку з катастрофою.

У свою чергу, президент України Володимир Зеленський заявив, що чекає від Ірану повного визнання провини в катастрофі літака МАУ, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.

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