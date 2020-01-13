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13 січня • оновлено в 17:45
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Катастрофа літака МАУ: МЗС постраждалих країн проведуть зустріч

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Очільники МЗС тих країн, чиї громадяни загинули в авіакатастрофі літака МАУ в Ірані, проведуть зустріч 15 січня.

Як розповів ВВС міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, вона відбудеться в Лондоні за участю п'яти керівників зовнішньополітичних відомств.

"За два дні в Лондоні відбудеться зустріч п'яти міністрів закордонних справ "скорботних країн" (країни, що втратили своїх громадян в трагедії. – Ред.), де ми будемо напрацьовувати, які ще заходи будемо вживати поодинці та разом, щоб залучити причетних до відповідальності. Але як взагалі можна відшкодувати всі ці страждання", – сказав глава українського МЗС.

Пристайко також зазначив, що після розмови з президентом Ірану Хасаном Рухані Україна офіційно направила дипломатичну ноту, "в якій перерахувала кожен крок, який зробить українська влада, все, чого ми очікуємо від іранського уряду, а також кожну міжнародну норму, яка була порушена".

"Сподіваюся, іранська влада серйозно усвідомлює, яким подіям вона дозволила трапитися", – підкреслив міністр.

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Також він запевнив, що Іран на найвищому рівні визнає відповідальність за збитий український літак і не намагається перекласти частину провини на США.

"На нижчих рівнях, включно з керівником військової авіації, було довге пояснення, про те, як зростала напруга через дії США і коаліції, якими були надмірні дії на тактичному рівні й так далі", – розкрив подробиці переговорів з іранською стороною Пристайко.

Катастрофа МАУ

Катастрофа МАУ

"Але що я бачу і що ми визнаємо – на вищому рівні вони взяли повну відповідальність. І обіцяють не тільки нам і "скорботним країнам", але і всьому міжнародному співтовариству, що ніхто не уникне покарання", – запевнив глава МЗС України.

Підсумовуючи, Пристайко додав, що Рухані акцентував увагу на тому, що половина пасажирів літака були громадянами його країни, тому Іран зобов'язаний виконати частину своїх зобов'язань.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Особа
Вадим Пристайко
Місце
Україна
Теги
Міністерство закордонних справ України МАУ
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