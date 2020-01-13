Катастрофа літака МАУ: МЗС постраждалих країн проведуть зустріч

Очільники МЗС тих країн, чиї громадяни загинули в авіакатастрофі літака МАУ в Ірані, проведуть зустріч 15 січня.

Як розповів ВВС міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, вона відбудеться в Лондоні за участю п'яти керівників зовнішньополітичних відомств.

"За два дні в Лондоні відбудеться зустріч п'яти міністрів закордонних справ "скорботних країн" (країни, що втратили своїх громадян в трагедії. – Ред.), де ми будемо напрацьовувати, які ще заходи будемо вживати поодинці та разом, щоб залучити причетних до відповідальності. Але як взагалі можна відшкодувати всі ці страждання", – сказав глава українського МЗС.

Пристайко також зазначив, що після розмови з президентом Ірану Хасаном Рухані Україна офіційно направила дипломатичну ноту, "в якій перерахувала кожен крок, який зробить українська влада, все, чого ми очікуємо від іранського уряду, а також кожну міжнародну норму, яка була порушена".

"Сподіваюся, іранська влада серйозно усвідомлює, яким подіям вона дозволила трапитися", – підкреслив міністр.

Також він запевнив, що Іран на найвищому рівні визнає відповідальність за збитий український літак і не намагається перекласти частину провини на США.

"На нижчих рівнях, включно з керівником військової авіації, було довге пояснення, про те, як зростала напруга через дії США і коаліції, якими були надмірні дії на тактичному рівні й так далі", – розкрив подробиці переговорів з іранською стороною Пристайко.

Катастрофа МАУ

"Але що я бачу і що ми визнаємо – на вищому рівні вони взяли повну відповідальність. І обіцяють не тільки нам і "скорботним країнам", але і всьому міжнародному співтовариству, що ніхто не уникне покарання", – запевнив глава МЗС України.

Підсумовуючи, Пристайко додав, що Рухані акцентував увагу на тому, що половина пасажирів літака були громадянами його країни, тому Іран зобов'язаний виконати частину своїх зобов'язань.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше президент Ірану Хасан Рухані заявив, що його країна виплатить компенсацію родинам усіх 176 людей, які загинули в авіакатастрофі українського лайнера МАУ, який був збитий іранськими ракетами 8 січня.

У свою чергу, уряд України виплатить сім'ям загиблих в авіакатастрофі в Ірані по 200 000 гривень допомоги і проконтролює належне здійснення страхових виплат відповідно до Монреальської конвенції.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!