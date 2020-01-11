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11 січня • оновлено в 12:29
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Катастрофа літака МАУ: Ірану передали ДНК-зразки родичів загиблих українців

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Україна передала Ірану ДНК-зразки родичів українців, які загинули в авіакатастрофі літака МАУ в Тегерані.

Їх зібрали експерти Міністерства внутрішніх справ і слідчі Національної поліції України. Про це повідомляється на сторінці МВС у Facebook.

"Електронна ДНК-формула була передана експертам, які працюють на місці трагедії, сьогодні вранці. Нині ми очікуємо від іранської сторони ідентифікації тіл та повернення їх до Києва", – йдеться у заяві.

Тегерану передали ДНК-зразки родичів загиблих українців

Тегерану передали ДНК-зразки родичів загиблих українців

Reuters

У Міністерстві внутрішніх справ також нагадали, що 15 рятувальників, четверо слідчих і троє експертів МВС допомагають іранським колегам розслідувати причини трагедії з Boeing 737.

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Автор
Марта Рок
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Місце
Україна
Теги
Міністерство внутрішніх справ України Boeing Авіакатастрофа
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