Катастрофа літака МАУ: Ірану передали ДНК-зразки родичів загиблих українців

Україна передала Ірану ДНК-зразки родичів українців, які загинули в авіакатастрофі літака МАУ в Тегерані.
Їх зібрали експерти Міністерства внутрішніх справ і слідчі Національної поліції України. Про це повідомляється на сторінці МВС у Facebook.
"Електронна ДНК-формула була передана експертам, які працюють на місці трагедії, сьогодні вранці. Нині ми очікуємо від іранської сторони ідентифікації тіл та повернення їх до Києва", – йдеться у заяві.
Тегерану передали ДНК-зразки родичів загиблих українців
Reuters
У Міністерстві внутрішніх справ також нагадали, що 15 рятувальників, четверо слідчих і троє експертів МВС допомагають іранським колегам розслідувати причини трагедії з Boeing 737.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Вранці 11 січня Іран офіційно заявив, що український літак МАУ в Тегерані 8 січня був збитий випадково.
Пізніше президент країни Хасан Роухані сказав, що шкодує про трагедію з літаком МАУ і висловлює глибокі співчуття у зв'язку з катастрофою.
Група українських експертів, яка розслідує в Тегерані катастрофу літака МАУ, знайшла пробоїни від ракети на уламках кабіни пасажирського лайнера.
У мережі з'явилося відео, на якому, можливо, зафіксований момент запуску іранської ракети по пасажирському лайнеру МАУ.
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