Катастрофа літака МАУ: Ірану передали ДНК-зразки родичів загиблих українців

Україна передала Ірану ДНК-зразки родичів українців, які загинули в авіакатастрофі літака МАУ в Тегерані.

Їх зібрали експерти Міністерства внутрішніх справ і слідчі Національної поліції України. Про це повідомляється на сторінці МВС у Facebook.

"Електронна ДНК-формула була передана експертам, які працюють на місці трагедії, сьогодні вранці. Нині ми очікуємо від іранської сторони ідентифікації тіл та повернення їх до Києва", – йдеться у заяві.

Тегерану передали ДНК-зразки родичів загиблих українців Reuters

У Міністерстві внутрішніх справ також нагадали, що 15 рятувальників, четверо слідчих і троє експертів МВС допомагають іранським колегам розслідувати причини трагедії з Boeing 737.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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