Іран назвав винного в катастрофі літака МАУ під Тегераном

Дарина Дурова Розслідування 23:18, 23.05.2020 Оновлено: 23:33, 23.05.2020

У катастрофі Boeing 737 авіакомпанії МАУ під Тегераном 8 січня, в результаті якої загинули 176 громадян із семи країн, серед яких 11 українців, винен оператор ракетної системи Ірану.

Таку заяву зробило Міністерство оборони країни, повідомив на сторінці в Twitter колишній депутат іранського парламенту Махмуд Садекі. Він направив до відомства запит про причини трагедії ще 23 квітня, але отримав відповідь тільки зараз.

У документі, підписаному міністром оборони бригадним генералом Аміром Хатамі, сказано, що оператор порушив порядок ведення вогню і зробив пуск ракет "без отримання дозволу", пише Radio Farda.

Іран зробив гучну заяву щодо винного в падінні літака МАУ
Колаж

Оператор ракетної системи звинувачується в тому, що, ймовірно, він не спілкувався з командним центром, покладаючись на "нечітку інформацію" міністерства оборони, коли приймав рішення про запуск ракети.

Зазначимо, що військового в рамках слідства у справі затримали.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Коментувати
Розслідування

Дивіться також

История взаимопомощи двух народов: "Много лет назад вы помогли нам. Теперь наш черед"

Чемпіонка України з боксу, яка заступилася за Усика, виявилася великою любителькою РФ

"Немає грошей – бери кредит!" Командира навчального центру ВМС України звинуватили в поборах

"Мені розвернуло коліно, повз на ліктях!" Історія бійця, який пережив наліт Безлера під Волновахою

У Києві відбулися сутички біля офісу Медведчука: 17 затриманих