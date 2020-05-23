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23 травня • оновлено в 23:51
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Іран назвав винного в катастрофі літака МАУ під Тегераном

3.8т
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У катастрофі Boeing 737 авіакомпанії МАУ під Тегераном 8 січня, в результаті якої загинули 176 громадян із семи країн, серед яких 11 українців, винен оператор ракетної системи Ірану.

Таку заяву зробило Міністерство оборони країни, повідомив на сторінці в Twitter колишній депутат іранського парламенту Махмуд Садекі. Він направив до відомства запит про причини трагедії ще 23 квітня, але отримав відповідь тільки зараз.

У документі, підписаному міністром оборони бригадним генералом Аміром Хатамі, сказано, що оператор порушив порядок ведення вогню і зробив пуск ракет "без отримання дозволу", пише Radio Farda.

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Оператор ракетної системи звинувачується в тому, що, ймовірно, він не спілкувався з командним центром, покладаючись на "нечітку інформацію" міністерства оборони, коли приймав рішення про запуск ракети.

Зазначимо, що військового в рамках слідства у справі затримали.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Дарина Дурова
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Місце
Іран
Теги
ракети військові МАУ літак розбився літак
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