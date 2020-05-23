У катастрофі Boeing 737 авіакомпанії МАУ під Тегераном 8 січня, в результаті якої загинули 176 громадян із семи країн, серед яких 11 українців, винен оператор ракетної системи Ірану.
Таку заяву зробило Міністерство оборони країни, повідомив на сторінці в Twitter колишній депутат іранського парламенту Махмуд Садекі. Він направив до відомства запит про причини трагедії ще 23 квітня, але отримав відповідь тільки зараз.
У документі, підписаному міністром оборони бригадним генералом Аміром Хатамі, сказано, що оператор порушив порядок ведення вогню і зробив пуск ракет "без отримання дозволу", пише Radio Farda.
Іран зробив гучну заяву щодо винного в падінні літака МАУ
Колаж
Оператор ракетної системи звинувачується в тому, що, ймовірно, він не спілкувався з командним центром, покладаючись на "нечітку інформацію" міністерства оборони, коли приймав рішення про запуск ракети.
Зазначимо, що військового в рамках слідства у справі затримали.
سهشنبه گذشته وزیر دفاع درپاسخ به سؤال اینجانب, تخطی اپراتور از ضوابط مربوط به اقدام در وضعیت محدود (لزوم کسب مجوز) وعدم ارتباط گیری و اتکا به اطلاعات مبهم دریافتی را علت شلیک به هواپیمای مسافربری اوکراینی اعلام کرد. https://t.co/Me5mrdN7Gx- محمود صادقی (@mah_sadeghi) May 22, 2020
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Пасажирський літак Boeing 737-800 "Міжнародних авіаліній України", який прямував рейсом PS752 Тегеран – Київ, розбився 8 січня поблизу столиці Ірану. На борту перебували 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Ніхто не вижив. Серед загиблих – 11 громадян України.
Вранці 11 січня Іран офіційно визнав, що літак МАУ був випадково збитий ракетою.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що наша країна чекає від Ірану повного визнання провини в катастрофі, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.
В Ірані спочатку припускали, що "чорні скриньки" збитого літака передадуть для розшифрування до Франції. Потім не виключили, що відправлять їх до України.
Але 19 січня глава іранської комісії з розслідування авіаційних подій Організації цивільної авіації країни Хасан Резаіфар заявив, що іранські фахівці спробують розшифрувати самописці самостійно.
Також журналіст розкрив, чому Іран погодився на виплату компенсацій сім'ям загиблих.
Іран хоче, щоб Україна підписала меморандум про взаєморозуміння, згідно з яким наша країна та сім'ї загиблих відмовилися б від права подавати до суду за збитий Boeing МАУ.
Однак Україна діятиме скоординовано зі своїми партнерами заради встановлення справедливості.
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