Іран вирішив не передавати Україні "чорні скриньки" збитого літака МАУ

"Чорні скриньки", які фіксували події на борту збитого іранськими ракетами літака МАУ, не передаватимуть Україні.

Таке рішення ухвалила влада Ірану, повідомило іранське видання ISNA. Бортові самописці, ймовірно, відправлять експертам до Франції.

Іран може не передати Україні "чорні скриньки" літака МАУ Колаж

При цьому іранський уряд заявив, що на такий крок може піти через затримку української сторони.

"У відповідь на затримку української сторони з відповіддю на пропозицію Ірану щодо "чорних скриньок" українського літака, а також уточнення подальших кроків у цій ситуації, прийняли рішення відправити "чорну скриньку" літака в іншу країну", – йдеться в повідомленні.

При цьому, за інформацією ЄП, дані про "затримку відповіді України" не відповідають дійсності.

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