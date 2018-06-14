Катастрофа Іл-76 в Луганську: українським генералам передрекли нові суди

Справа генерала Віктора Назарова, якого суд визнав винним у справі про збитий над Луганськом літак Іл-76, стане прецедентом для високопоставлених українських військових, через недбалість яких гинули бійці АТО.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV адвокат сімей загиблих українських військових Віталій Погосян.

"Крапку ставити дуже рано, тому що Назаров подав апеляцію на вирок, не погодившись з ним. Апеляційна інстанція направила справу на повторну експертизу, яка повинна відповісти на одне головне питання - чи є зв'язок між діями Назарова і тим, що був збитий літак. Коли буде ця експертиза - невідомо, але я думаю, що не раніше вересня", - розповів він.

На думку Погосяна, справа про збитий Іл-76 має стати прецедентом, щоб притягати до відповідальності військових, через яких гинули бійці ВСУ на Донбасі. "Це і є головна мета", - вважає він.

"У нас був Іловайськ, Дебальцеве, до цього був Ізварінський котел, про який чомусь всі мовчать. Я вважаю, що ця справа має бути прецедентом для тих високопоставлених осіб, які повинні були забезпечити безпеку польоту, вжити заходів, щоб вивести людей з оточень, не допустити тих трагедій, які у нас були в 2014 році", - підкреслив юрист.

Адвокат також зазначив, що суд по Іл-76 є великою заслугою родичів загиблих, які не дали зам'яти справу.

"Багато виступів було, багато звернень до Генпрокуратури, до президента. Завдяки тому, що була така позиція, справа дійшла до суду. Суд був проведений повністю, все було з'ясовано. Експертиза, на мій погляд, не є головним доказом провини. Ми опитали близько 20 генералів, дуже багато військовослужбовців, були з'ясовані всі обставини", - расскзал він.

"На мою думку, головна обставина було така - Луганський аеропорт знаходився в оточенні... З 6 червня 2014 року в самому аеропорту не було ані електроенергії, ані диспетчерської служби. Група "Славутич", яка повинна була забезпечувати безпеку приземлення літаків, була не в змозі взяти той діаметр, який був необхідний для того, щоб літаки безпечно сідали. Це було 6 червня, а літак збили 14-го. До цього його вже обстрілювали зі стрілецької зброї. Таким чином, все керівництво знало про дуже велику ймовірность того, що літак буде збитий", - заявив Погосян.

За його словами, жоден високопосадовець особа не вжив жодних заходів для того, щоб скасувати політ або інших адекватних заходів, щоб уникнути трагедії.

Новини Наші військові чекають відплати

Як повідомляв OBOZREVATEL, генерала Віктора Назарова суд першої інстанції визнав винним у загибелі 49 військових у катастрофі літака Іл-76 над аеропортом Луганська 14 червня 2014 року і засудив до 7 років в'язниці.

Суд вирішив, що Назаров, перебуваючи на посаді першого заступника керівника АТО, знав, що аеродром Луганська перебуває в оточенні бойовиків, які регулярно здійснюють його обстріли, і що терористи мають у своєму розпорядженні переносні зенітно-ракетні комплекси. Суд вирішив, що Назаров халатно поставився до своїх обов'язків і не забезпечив належну координацію структурних підрозділів штабу.