Катастрофа ІЛ-76: стало відомо про кричуще рішення суду в справі командира

Суддя Мелітопольського районного суду Запорізької області Юлія Горбачова 16 квітня відмовила вдові й семирічній доньці командира ІЛ-76, збитого терористами в 2014 році, у встановленні юридичного факту загибелі їхнього чоловіка і батька — підполковника Олександра Білого — в результаті збройної агресії Росії проти України.

Про це в своєму блозі на OBOZREVATEL написав український політик, лідер правозахисного руху "Сила права" Андрій Сенченко. За його словами, приймаючи таке рішення, суддя знала, що за останні 4 роки сотні суддів винесли в інтересах постраждалих від російської агресії до тисячі таких рішень, ініційованих "Силою права".

"Вона знала, що Верховний суд України, підтримавши правову позицію їхньої команди, виніс вже десять подібних рішень", — зазначив він.

Podrobnosti.ua

Сенченко говорить, що суддя знала і про те, що судами Дніпропетровської та Запорізької областей винесено вже сім позитивних рішень в інтересах сімей екіпажу і десантників борту 76777, у тому числі п'ять — колегами Горбачової з Мелітопольського суду.

"Чесно кажучи, перше, що спало на думку, коли прочитав це рішення, — в армії потрібен штрафбат для таких суддів. Тільки тоді вони на своїй шкурі відчують, що таке війна. Якщо не втечуть на ту сторону. Ну а наша команда разом із Тетяною Чімірковою, вдовою Олександра Білого, піде вперед. Разом із усіма родинами загиблих у цій трагедії ми змусимо путінську Росію відповідати за злочини", — підкреслив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

14 червня 2014 року під час заходження на посадку в аеропорт Луганська терористами з ПЗРК був збитий Іл-76, на борту якого перебували 49 українських військовослужбовців, усі вони загинули.

На лаві підсудних опинився генерал-майор Віктор Назаров, який у момент трагедії був начальником штабу АТО. Його звинуватили в недбалому ставленні до служби, скоєному в бойовій обстановці, що призвело до тяжких наслідків.

27 березня 2017 року суд засудив Назарова до 7 років ув'язнення.

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