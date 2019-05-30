Катастрофа вертольота ЗСУ: названо імена загиблих

У катастрофі військового вертольота ЗСУ Мі-8 у Рівненській області загинули: командир екіпажу, командир 16-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ полковник Ігор Мазепа, льотчик-штурман, старший лейтенант Владислав Попенко, бортовий авіаційний технік-інструктор, капітан Василь Романюк та бортовий авіаційний технік, старший лейтенант Павло Дацюк.

Імена воїнів опублікувала на своїй сторінці у Facebook перший віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко.

"Щирі співчуття сім'ям чотирьох наших загиблих військових. Під час навчально-тренувального польоту у Рівненській області розбився вертоліт Мі-8. Чотири члени екіпажу разом із командиром 16-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України загинули. Боляче. Вічна пам'ять Ігорю Мазепі, Павлу Дацюку, Володимиру Попенку, Василю Романюку", — написала вона.

Мі-8 УНІАН

За інформацією "Повернись живим", пошукові роботи тривають досі. За деякою інформацією тіла двох військових льотчиків вже знайдені. Більш детальну інформацію обіцяють надати після вивчення всіх обставин – зараз на місці авіакатастрофи працює спеціальна комісія.

Зі свого боку прес-служба Львівської ОДА повідомила, що 30 травня у Львівській області оголошене днем жалоби у зв'язку із катастрофою Мі-8. Влада області рекомендує утриматися від проведення розважальних заходів, на будівлях держустанов приспущені державні прапори.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

у грудні 2018 року на Житомирщині розбився військовий літак Су-27. Тоді загинув льотчик Олександр Фоменко.

16 жовтня 2018 року у селі Уланів Вінницької області також зазнав катастрофи літак Су-27, обидва пілоти загинули. Трагедія сталася під час міжнародних навчань "Чисте небо-2018".

В результаті катастрофи загинув американський льотчик Сет Нерінг і заступник командира з авіації, заступник глави Повітряного військового командування "Схід" ЗСУ Іван Петренко.

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