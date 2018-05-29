Катастрофа Boeing-777: як живуть російські військові, які перевозили "Бук"

Військові з 53-ї зенітно-ракетної бригади ЗС РФ, які можуть бути причетні до запуску ракети, що збила малайзійський лайнер рейсу МН17, є шанувальниками президента Росії і "депутата" Держдуми Росії Наталії Поклонської.

Очолює бригаду Сергій Мучкаєв. Наразі у соцмережах його сторінки немає, як і всіх фігурантів звіту. Однак OBOZREVATEL вдалося виявити деякі сліди в архівах.

Так, судячи з публікацій, Мучкаєв є шанувальником "найкрасивішого екс-прокурора Криму" Поклонської. Також любить піщану бухту на Байкалі. У Мучкаєва є дочка 11 років, теж Олена, мабуть її назвали на честь бабусі - мами Мучкаєва.

Мучкаєв з дружиною Наталією Соцмережі

Його мама Олена Мучкаєва живе у місті Чебаркулі. У минулому вона працювала в КДБ. В "Однокласниках", де ще зберігся її профіль, вона останнім часом не буває, але судячи з її постів, дуже цікавиться рецептами. Їх у неї на сторінці повно: солоні огірки, холодні супи. Мама Мучкаєва є і прихильницею групи "Антимайдан", частенько лайкає їхні пости. А також постить фото з пачками купюр - вірить, що саме ці картинки принесуть їй багатство.

Мама Мучкаєва працювала в КДБ Соцмережі

Як дані в соцмережах Сергій Мучкаєв вказував, що навчався у Санкт-Петербурзькому Зенітно-Ракетному училищі, а родом із Дрездена, Німеччина. Ймовірно, там служив його батько, Борис Мучкаєв, теж військовий, зараз на пенсії.

Новини Експерт розкрив інтерес Нідерландів

У мережі можна знайти кілька згадок про полковника як про людину, яка наживається на солдатах. Наприклад, молодший солдат контрактної служби Красавін пише президенту листа, у якому розповідає, що діється в їхній частині 32406, куди входить 53-я бригада. Техніка в частині настільки стара, що при кожному марші половина виходить з ладу. Солдати живуть у старих прогнилих наметах. За наказом Мучкаєва солдати були змушені скидатися грошима на купівлю генератора. Так само, за словами солдата тут не виплачують надбавки і обділяють продуктами. Солдати голодують і їм видають прострочені сухпайки.

Також журналісти Bellingcat з'ясували, хто ще з військових 53-ї зенітно-ракетної бригади РФ причетний до трагедії з Boeing рейсу МН17. Boeing був збитий з "Бука", який був на озброєнні другого дивізіону цієї бригади.

До командного складу дивізіону входять: командир 2-го дивізіону - підполковник Трунін Дмитро Юрійович, командири Олексій Ковтунов, Рафаель Авхадеєв, Дмитро Коюкі. Командир установок Бук старший лейтенант константин Мишкін, лейтенант Ігор Субич, Євген Гришин, лейтенант Віталій Копенко, лейтенант Євген Мальченко, Володимир Полежаєв, Сергій Поздняков, Сергій Обиночний, Павло Кривошеєв.

Профілі в соцмережах військових вже видалені, залишилися тільки архівні сторінки. Наприклад, Сергій Обиночний у своєму профілі вказував, що йому 29 років, він одружений і у нього є маленький син. З улюбленої музики - шансон і російський рок, з книг - "Тихий Дон".

Сергій Обиночний Соцмережі

Лейтенант Євген Мальченко одружений і у нього є маленька дитина. Як і Євген Грішин, він одружився ще сім років тому.

Євген Мальченко Соцмережі

Євген Гришин Соцмережі

Лейтенант Ігор Субич також видалив профіль, однак в соцмережах є сторінка його дружини Карини. У лютому вони з Ігорем прекрасно проводили час, займаючись сноубордом, а в будинку у них є маленький собачка. Сама Карина активно підтримує президента Росії Володимира Путіна, на її сторінці іноді з'являються його фото. Наприклад, картинка, де Путін скаче на ведмеді.

Ігор Субич з дружиною Соцмережі

35-річний Ахвадєєв - фанат хокейної команди "Ак Барс" (Казань), на фото він часто з'являється з яскравим шарфиком з назвою цієї команди. І у нього було повно фото з товаришами по службі.

Нагадаємо, як повідомляв OBOZREVATEL, Австралія і Нідерланди мають намір притягнути Росію до відповідальності через причетність до катастрофи Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines на Донбасі у 2014 році.