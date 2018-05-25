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Катастрофа Boeing-777: в Міноборони РФ придумали чергове виправдання

3.2тЧитати новину російською

Серійний номер ракети, причетної до краху малайзійського Boeing на Донбасі, нібито вказує на те, що вона була зроблена в 1986 році в Радянському Союзі.

Таку заяву зробили в Міноборони РФ, пише РІА-Новини.

"Нанесений на двигун ракети серійний номер однозначно вказує, що даний агрегат був зроблений в 1986 році в Радянському Союзі. При цьому гарантійний термін експлуатації зенітних ракет даного типу становить 15 років", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, міжнародна слідча група JIT в четвер, 24 травня, представила проміжні результати розслідування, в якому доводиться, що Boeing був збитий з ЗРК "Бук", що належав 53-й зенітно-ракетній бригаді ВС РФ з Курська.

Як повідомляв OBOZREVATEL, офіцер Головного управління Генерального штабу Міністерства оборони Росії (ГРУ) Олег Іванніков був причетний до падіння рейсу MH17 над Донецькою областю 17 липня 2014.

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Тема
На Донбасі збитий Boeing-777
Місце
Росія
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