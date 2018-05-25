Катастрофа Boeing-777: в Міноборони РФ придумали чергове виправдання

Серійний номер ракети, причетної до краху малайзійського Boeing на Донбасі, нібито вказує на те, що вона була зроблена в 1986 році в Радянському Союзі.
Таку заяву зробили в Міноборони РФ, пише РІА-Новини.
"Нанесений на двигун ракети серійний номер однозначно вказує, що даний агрегат був зроблений в 1986 році в Радянському Союзі. При цьому гарантійний термін експлуатації зенітних ракет даного типу становить 15 років", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, міжнародна слідча група JIT в четвер, 24 травня, представила проміжні результати розслідування, в якому доводиться, що Boeing був збитий з ЗРК "Бук", що належав 53-й зенітно-ракетній бригаді ВС РФ з Курська.
Як повідомляв OBOZREVATEL, офіцер Головного управління Генерального штабу Міністерства оборони Росії (ГРУ) Олег Іванніков був причетний до падіння рейсу MH17 над Донецькою областю 17 липня 2014.
Читайте всі новини по темі "На Донбасі збитий Boeing-777" на сайті "Обозреватель".