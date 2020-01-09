Катастрофа в Ірані: американська компанія зібрала ексклюзивні дані щодо руху літака

Компанія Aireon зі США зібрала дані про Boeing 737 "Міжнародних авіаліній України" (МАУ), що рейсом PS752 летів із Тегерана (Іран) до Києва і розбився одразу після вильоту.

Інформація уточнена порівняно з тією, яка доступна на комерційних сайтах трекінгу авіарейсів. Про це повідомила представниця американської компанії, передає DW.

За її словами, дані фахівці передали компетентним органам, які займаються розслідуванням авіакатастрофи, для з'ясування всіх обставин трагедії з українським літаком.

Aireon зібрала уточнені дані про рух літака МАУ, який зазнав аварії в Ірані

Варто зауважити, що Aireon спеціалізується на глобальній системі відстеження і спостереження за літаками та використовує для цього космічні супутники.

У 2019 році компанія вже надавала уточнені дані про Boeing 737 Max, який зазнав аварії в Ефіопії, що дозволило знайти паралелі з катастрофою у 2018-му такого ж авіалайнера в Індонезії. Наголошується, що саме це пришвидшило з'ясування причини аварій.

Карта руху українського Boeing 737 flightradar24.com

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!