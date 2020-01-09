Катастрофа в Ірані: американська компанія зібрала ексклюзивні дані щодо руху літака

Компанія Aireon зі США зібрала дані про Boeing 737 "Міжнародних авіаліній України" (МАУ), що рейсом PS752 летів із Тегерана (Іран) до Києва і розбився одразу після вильоту.
Інформація уточнена порівняно з тією, яка доступна на комерційних сайтах трекінгу авіарейсів. Про це повідомила представниця американської компанії, передає DW.
За її словами, дані фахівці передали компетентним органам, які займаються розслідуванням авіакатастрофи, для з'ясування всіх обставин трагедії з українським літаком.
Aireon зібрала уточнені дані про рух літака МАУ, який зазнав аварії в Ірані
Варто зауважити, що Aireon спеціалізується на глобальній системі відстеження і спостереження за літаками та використовує для цього космічні супутники.
У 2019 році компанія вже надавала уточнені дані про Boeing 737 Max, який зазнав аварії в Ефіопії, що дозволило знайти паралелі з катастрофою у 2018-му такого ж авіалайнера в Індонезії. Наголошується, що саме це пришвидшило з'ясування причини аварій.
Карта руху українського Boeing 737
flightradar24.com
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні українські авіалінії", на борту якого перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, розбився невдовзі після вильоту з аеропорту Тегерана (Іран).
Попередньо встановлено, що тіла загиблих у катастрофі українського лайнера Boeing 737, який впав біля аеропорту Тегерана, буде складно впізнати через високий ступінь пошкоджень.
Рятувальники виявили "чорну скриньку" українського літака Boeing 737, який розбився одразу після злету.
Президент України Володимир Зеленський прокоментував катастрофу українського літака МАУ в Ірані.
В Ірані назвали "офіційну" причину аварії літака МАУ.
У МАУ розповіли про іноземців на борту Boeing 737, а також прокоментували катастрофу в Ірані.
Незалежний російський авіаційний експерт Вадим Лукашевич заявив, що катастрофа українського літака Boeing 737 в аеропорту Тегерана (Іран) відбулася "в найгарячішій точці планети".
У РНБО повідомили, що до розслідування авіакатастрофи українського літака в Ірані залучать компанію Boeing.
Президент Володимир Зеленський оголосив 9 січня днем жалоби у зв'язку з авіакатастрофою пасажирського літака МАУ в Тегерані.
Експерти спростовують одну з озвучених версій катастрофи Boeing 737 в Ірані. На їхню думку, літак не могла збити іранська система ППО, однак технічні можливості для таких дій в Ірану були.
За даними західних спецслужб, Boeing 737 МАУ зазнав аварії в Ірані через проблеми з двигуном, а не внаслідок збиття ракетою.
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