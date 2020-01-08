Катастрофа Boeing 737 в Ірані: МАУ скасувала авіарейси до Тегерана

Українська авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" вирішила призупинити виконання рейсів до Тегерана (Іран).

Про це повідомляє пресслужба МАУ на сторінці у Facebook, зауваживши, що рішення пов’язане з трагедією літака Boeing 737 авіакомпанії, який розбився незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана вранці 8 січня.

"Починаючи із сьогоднішнього дня, авіакомпанія МАУ ухвалила рішення щодо призупинення виконання власних рейсів до Тегерана на невизначений термін”, – йдеться у повідомленні.

МАУ призупиняє виконання рейсів до Тегерана delo.ua

Зазначається, що списки пасажирів літака, який розбився в Ірані, будуть розміщені на вебсайті авіакомпанії після остаточного підтвердження їхнього перебування на борту повітряного судна.

"Станом на 09:30 авіакомпанія у тісній співпраці з авіаційною владою робить все можливе для з’ясування причин авіаційної події. Паралельно авіакомпанія зв’язується з родичами пасажирів, надаючи посильну допомогу в ситуації, що склалася”, – додають у МАУ.

Як наголосили в авіакомпанії, згодом буде проведено ретельне розслідування події із залученням авіаційної влади України, Ірану, представників компанії-виробника Boeing, безпосередньо МАУ, а також Національного бюро розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами в Україні (НБРЦА).

"Авіакомпанія інформуватиме про хід розслідування та причини трагічної події одразу після їхнього з’ясування", – підкреслюється в заяві пресслужби.

Водночас для отримання інформації про осіб, які перебували на борту рейсу №752, просять звертатися до МАУ за телефонами 0 800 601 527 (для дзвінків з України) та +380 44 581 50 19 (для дзвінків із-за кордону).

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал