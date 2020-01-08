Катастрофа Boeing 737 в Ірані: МАУ скасувала авіарейси до Тегерана

Українська авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" вирішила призупинити виконання рейсів до Тегерана (Іран).
Про це повідомляє пресслужба МАУ на сторінці у Facebook, зауваживши, що рішення пов’язане з трагедією літака Boeing 737 авіакомпанії, який розбився незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана вранці 8 січня.
"Починаючи із сьогоднішнього дня, авіакомпанія МАУ ухвалила рішення щодо призупинення виконання власних рейсів до Тегерана на невизначений термін”, – йдеться у повідомленні.
МАУ призупиняє виконання рейсів до Тегерана
delo.ua
Зазначається, що списки пасажирів літака, який розбився в Ірані, будуть розміщені на вебсайті авіакомпанії після остаточного підтвердження їхнього перебування на борту повітряного судна.
"Станом на 09:30 авіакомпанія у тісній співпраці з авіаційною владою робить все можливе для з’ясування причин авіаційної події. Паралельно авіакомпанія зв’язується з родичами пасажирів, надаючи посильну допомогу в ситуації, що склалася”, – додають у МАУ.
Як наголосили в авіакомпанії, згодом буде проведено ретельне розслідування події із залученням авіаційної влади України, Ірану, представників компанії-виробника Boeing, безпосередньо МАУ, а також Національного бюро розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами в Україні (НБРЦА).
"Авіакомпанія інформуватиме про хід розслідування та причини трагічної події одразу після їхнього з’ясування", – підкреслюється в заяві пресслужби.
Водночас для отримання інформації про осіб, які перебували на борту рейсу №752, просять звертатися до МАУ за телефонами 0 800 601 527 (для дзвінків з України) та +380 44 581 50 19 (для дзвінків із-за кордону).
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), на борту якого перебувало 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, розбився незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана (Іран).
Згодом з'явилися перші фото лайнера, що розбився. Також опубліковано відео з місця аварії.
ЗМІ повідомили, що всі пасажири і члени екіпажу загинули. Рятувальники не виявили слідів тих, хто міг вижити, на місці катастрофи.
Президент України Володимир Зеленський прокоментував трагедію з українським літаком МАУ в Ірані.
Стало відомо, що на борту літака Boeing 737 авіакомпанії МАУ, який вранці 8 січня розбився в Ірані, перебували 11 українців.
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