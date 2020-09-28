Катастрофа Ан-26 не перша в університеті Кожедуба: сплив старий інцидент з двигуном

Мирослав Семенюк Розслідування 09:40, 28.09.2020 Оновлено: 10:18, 28.09.2020

З курсантами Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба раніше вже траплялася катастрофа під час навчального польоту.

Як розповіли "Вестям" у ХНУВС, у липні 2019 року поблизу села Старовірівка Шевченківського району Харківської області під час виконання курсантом третього курсу чергового самостійного навчально-тренувального польоту на літаку Л-39 виникла позаштатна ситуація.

"Під час польоту загорілася кнопка "пожежа", заглох двигун. 26-річний курсант катапультувався з критично небезпечної висоти 400 метрів. Літак впав у полі", – йдеться в повідомленні.

Згідно з актом технічного розслідування аварії, головною її причиною стало порушення технології ремонту двигуна, допущене на держпідприємстві "Одеський авіаційний завод" у 2012 році.

Розслідування цієї події ще не завершено.

Літак Л-39 упав у полі
hk.npu.gov.ua
26-річний курсант катапультувався з критично небезпечної висоти
hk.npu.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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