Катастрофа Ан-26 не перша в університеті Кожедуба: сплив старий інцидент з двигуном

З курсантами Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба раніше вже траплялася катастрофа під час навчального польоту.

Як розповіли "Вестям" у ХНУВС, у липні 2019 року поблизу села Старовірівка Шевченківського району Харківської області під час виконання курсантом третього курсу чергового самостійного навчально-тренувального польоту на літаку Л-39 виникла позаштатна ситуація.

"Під час польоту загорілася кнопка "пожежа", заглох двигун. 26-річний курсант катапультувався з критично небезпечної висоти 400 метрів. Літак впав у полі", – йдеться в повідомленні.

Згідно з актом технічного розслідування аварії, головною її причиною стало порушення технології ремонту двигуна, допущене на держпідприємстві "Одеський авіаційний завод" у 2012 році.

Розслідування цієї події ще не завершено.

Літак Л-39 упав у полі hk.npu.gov.ua

26-річний курсант катапультувався з критично небезпечної висоти hk.npu.gov.ua

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