Катастрофа Ан-26 не перша в університеті Кожедуба: сплив старий інцидент з двигуном
З курсантами Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба раніше вже траплялася катастрофа під час навчального польоту.
Як розповіли "Вестям" у ХНУВС, у липні 2019 року поблизу села Старовірівка Шевченківського району Харківської області під час виконання курсантом третього курсу чергового самостійного навчально-тренувального польоту на літаку Л-39 виникла позаштатна ситуація.
"Під час польоту загорілася кнопка "пожежа", заглох двигун. 26-річний курсант катапультувався з критично небезпечної висоти 400 метрів. Літак впав у полі", – йдеться в повідомленні.
Згідно з актом технічного розслідування аварії, головною її причиною стало порушення технології ремонту двигуна, допущене на держпідприємстві "Одеський авіаційний завод" у 2012 році.
Розслідування цієї події ще не завершено.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
авіакатастрофа з літаком ЗСУ Ан-26 трапилася о 20:45 у п'ятницю, 25 вересня. Літак розбився при заході на посадку.
Унаслідок 25 осіб загинули на місці, один курсант помер у лікарні, ще один вижив.
Харківський університет Повітряних Сил імені Кожедуба опублікував детальний список загиблих в авіакатастрофі.
Зі свого боку працівники Служби безпеки України провели щохвилинний розбір аварії літака.
З'ясувалося, що у лівого двигуна Ан-26 був перевищений термін служби.
Журналіст Юрій Бутусов у Facebook розповів детальну хронологію польоту Ан-26 і підготовки до нього.
Пізніше з'явилося відео останніх секунд трагічно обірваного польоту Ан-26.
У мережі з'явилося відео перших хвилин із карети швидкої допомоги, яка приїхала на місце падіння військового літака у Чугуєві.
Також місце аварії Ан-26 показали з висоти пташиного польоту.
На місці катастрофи літака спорудили імпровізований меморіал.