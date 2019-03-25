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"Каталися по мітингах!" Знайдено нові докази вторгнення армії Путіна в Україну

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У мережі опубліковані докази того, що російські військові 108-го десантно-штурмового полку брали участь в окупації Криму та "гумконвоях" на Донбасі.

Даний полк армії РФ входив в 7-ї десантно-штурмову дивізію, а в подальшому перейшов на службу в МНС Росії, передає InformNapalm.

Фотодокази участі 108-го ДШП вторгнення до Криму опублікував російський військовий, який проходив строкову службу в цьому полку: Кузьменко Денис Валерійович, 08.12.1994 р.н., Краснодар.

Кузьменко Денис

Кузьменко Денис

InformNapalm

Кузьменко Денис

Кузьменко Денис

InformNapalm

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У своєму альбомі соцмережі "ВКонтакте" російський десантник опублікував фото медалі за окупацію Криму та нагородного посвідчення до неї.

Ще один окупант зі складу 108-го ДШП - Довженко Микола Олександрович, 05.03.1995 р.н., під час служби в 108-м ДШП брав участь в операції захоплення Криму. У коментарях під знімком, зробленим в Сімферополі, Довженко писав, що російські десантники "катаються по мітингах".

Довженка Микола

Довженка Микола

InformNapalm

Довженка Микола в Криму

Довженка Микола в Криму

InformNapalm

Довженка Микола в Криму

Довженка Микола в Криму

InformNapalm

Після демобілізації Довженко служить в МНС Росії. Брав участь в так званих "гуманітарних конвоях", які в'їжджали в Україну через неконтрольовані ділянки російсько-українського кордону і поставляли на Донбас російських солдатів, зброю і техніку під прикриттям гуманітарних вантажів.

Довженка Микола на Донбасі

Довженка Микола на Донбасі

InformNapalm

Медалі за окупацію Криму військовим 108-го ДШП підписував командир полку гвардії полковник Мурат Байкулов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі опублікували нові докази перебування російських військових під час окупації Криму в 2014 році.

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Місце
Україна
Теги
Кримвійна
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Xoзяин Xoxлов
Xoзяин Xoxлов
"брали участие" - это на свиномойве написано?
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Крым Андрей
Крым Андрей
Бу-га-га!!! Скаклоиды, пожалуйтесь в Лигу Сексуальных Реформ.
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Я ничего не понял) ну были наши военные в Крыму и...они там есть ...и много их там...в чем проблема??????и будут они там всегда)))в чем сенсация..?
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