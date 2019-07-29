"Каруселі" на користь Мінько: поліція почала розслідування свавілля

Поліція почала розслідування кричущих порушень, що сталися на окрузі №80 в Мелітополі під час виборів в Раду. Перемогу тут здобув скандально відомий мер Мелітополя Сергій Мінько.

Дану інформацію кореспондентам OBOZREVATEL підтвердили в Мелітопольській місцевій прокуратурі. Йдеться про організацію "каруселей" – незаконного голосування одних і тих же людей по кілька разів поспіль – на дільницях № 230292 та 230293 села Вознесенка.

За фактом раніше оприлюдненого відео (щоб подивитися, доскрольте до кінця) 21 липня ГУНП в Запорізькій області внесло відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань по ст. 158 ч. 4 КК (надання неправдивих відомостей до органу ведення Держреєстру виборців чи фальсифікація підсумків голосування). Санкція статті – до 10 років позбавлення волі.

24 липня було відкрито кримінальне провадження за ст. 158-1 ч. 2 КК (незаконне використання виборчого бюлетеня більше ніж один раз). Санкція – до 7 років позбавлення волі.

"Каруселі" на ділянці

На відео видно, як виборці, а також члени виборчої комісії, голосують по кілька разів, деякі члени комісії навіть не заходять до кабінок.

Заява про порушення в ЦВК

Як повідомляв OBOZREVATEL, діяльність міського голови Мелітополя Сергія Мінько протягом п'яти років завдала колосальної шкоди бюджету та інтересам міста, вважають місцеві жителі. А депутати міськради звернулися в поліцію, прокуратуру, ДБР і НАБУ.

Також надійшло вже кілька повідомлень "про безмежний тиску на бізнес, вимаганні та загрозу здоров'ю людей" в Мелітополі і Кирилівці. У поле зору потрапили "вічний" мер Мелітополя Сергій Мінько і сільський голова курортної Кирилівки Іван Малєєв.

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