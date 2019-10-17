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17 жовтня • оновлено в 16:02
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Завжди повертався в Україну: з'ясувалося, куди хотів вилетіти Гладковський

1.7т Читати матеріал російською

Колишній перший заступник секретаря РНБО і президент корпорації "Богдан" Олег Гладковський не намагався втекти з країни до того, як його затримали агенти НАБУ.

Він збирався на відкриття виставки Bus world 2019 Брюсселі, йдеться на офіційному сайті "Богдана". Затримання їхнього президента в компанії назвали інсинуаціями.

"Все це затримання – не більше ніж інсинуації і спроба створити картинку для телебачення. Гладковський як президент автомобільної корпорації "Богдан" сьогодні повинен був вилетіти на відкриття автовиставки в Брюссель, на яку був офіційно запрошений організаторами. Тому такі дії не мають нічого спільного з правосуддям, скоріше це можна розцінити як ручне управління силовими органами", – повідомили в пресслужбі "Богдана".

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Затримання Гладковського

Затримання Гладковського

ТСН

У компанії також заявили, що Олег Гладковський не фігурує в будь-яких кримінальних справах.

Як писав OBOZREVATEL:

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Особа
Олег Гладковський
Місце
Україна
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филипп филипыч
филипп филипыч
вот канал прямая кишка умеет делать картинку! журналистка прямого, на митинге против кернеса с его дорогой через рынок, начала втирать зрителям что митинг против штайнмайера. ей люди рядом стоящие начинают орать в эфир типа харош гнать дура а ей трын трава как звидела стояла так и дальше стоит и звиздит)) и это в прямом эфире, ляпота)
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