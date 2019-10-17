Завжди повертався в Україну: з'ясувалося, куди хотів вилетіти Гладковський

Колишній перший заступник секретаря РНБО і президент корпорації "Богдан" Олег Гладковський не намагався втекти з країни до того, як його затримали агенти НАБУ.

Він збирався на відкриття виставки Bus world 2019 Брюсселі, йдеться на офіційному сайті "Богдана". Затримання їхнього президента в компанії назвали інсинуаціями.

"Все це затримання – не більше ніж інсинуації і спроба створити картинку для телебачення. Гладковський як президент автомобільної корпорації "Богдан" сьогодні повинен був вилетіти на відкриття автовиставки в Брюссель, на яку був офіційно запрошений організаторами. Тому такі дії не мають нічого спільного з правосуддям, скоріше це можна розцінити як ручне управління силовими органами", – повідомили в пресслужбі "Богдана".

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Затримання Гладковського ТСН

У компанії також заявили, що Олег Гладковський не фігурує в будь-яких кримінальних справах.

Як писав OBOZREVATEL:

П'ятий президент України Петро Порошенко 4 березня звільнив Гладковського з посади першого заступника секретаря РНБО і з посади голови міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю.

У липні 2019-го Гладковський знову очолив корпорацію "Богдан" (він був президентом компанії з моменту її створення в 2005 році до призначення на держслужбу).

Пізніше стало відомо, що син першого заступника секретаря РНБО Ігор Гладковський подасть в суд на представників ЗМІ через звинувачення щодо нього та його батька в контрабанді деталей військової техніки з Росії.

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