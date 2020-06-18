Карпати "лисіють": у мережі показали масштаби вирубування з висоти пташиного польоту

В інтернеті з'явилися фото, на яких зафіксовано катастрофічні масштаби незаконного вирубування лісів в українських Карпатах.

Відзначається, що всього за рік його обсяги зросли в сім разів і досягли майже 120 тисяч кубометрів. Світлини опублікували на сторінці Dronarium Україна у Facebook і присвятили їх Всесвітньому дню боротьби з опустелюванням і засухою, який відзначався 17 червня.

Ліси Карпат буквально "лисіють" Facebook Dronarium Україна

Масштаби вирубування в Карпатських горах Facebook Dronarium Україна

За рік обсяги вирубування виросли в сім разів Facebook Dronarium Україна

"Наші Карпати, ну як наші – номінально. Карпати давно вже освоюють заповзятливі шлунки без страху й совісті. Карпати, які "лисіють" із неймовірною швидкістю. Як виглядають лисі Карпати? Будь ласка, насолоджуйтеся", – написали в підписі до фотофіксації злочинів.

Українські Карпати Facebook Dronarium Україна

У горах утворилися величезні просіки Facebook Dronarium Україна

Катастрофічна ситуація з вирубуванням лісу в Карпатах Facebook Dronarium Україна

Як повідомляв OBOZREVATEL, українські активісти та екологи заявили, що працівники держлісництв і "чорні лісоруби", прикриваючись документами на вирубування сухостою, знищують здорові ліси Карпат. Це може призвести до справжнього екологічного лиха.