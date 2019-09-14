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14 вересня • оновлено в 16:59
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/ Розслідування

Карма? Стало відомо про смерть російського окупанта Донбасу

1.1т Читати матеріал російською

У Росії раптово помер окупант Донбасу Сергій Александров "Молодий". Ще 20 травня у нього стався інфаркт.

Про смерть терориста написав на своїй сторінці у Facebook офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц). Згідно зі скріншотом сторінки Алексондрова в соцмережі, він був уродженцем Москви.

"200 бригада. 20.05.19 Александров "Молодий" Сергій, сходив на концерт Кобзона. Квиток коштував 200 рублів", – написав Штефан під фото окупанта.

Відомо, що Александров був у списках сайту "Миротворець". Згідно з інформацією там, він воював у складі терористичного угруповання "Аврора".

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Повідомлення про смерть окупанта в мережі

Повідомлення про смерть окупанта в мережі

Telegram-канал Анатолій Штефан "Штірліц"

Сторінка російського окупанта

Сторінка російського окупанта

Telegram-канал Анатолій Штефан "Штірліц"

Терорист Сергій Александров

Терорист Сергій Александров

Telegram-канал Анатолій Штефан "Штірліц"

Терорист Сергій Александров

Терорист Сергій Александров

Telegram-канал Анатолій Штефан "Штірліц"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Донбасі в зоні проведення Операції об'єднаних сил ліквідували ватажка одного з незаконних збройних формувань Олексія Троцая на прізвисько "Лев".

Перед цим захисники України ліквідували терориста Едуарда Іванова на прізвисько "Дюха" і терориста "ДНР" Богдана Сотника ("Койота").

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Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Росія
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