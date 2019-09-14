Карма? Стало відомо про смерть російського окупанта Донбасу

У Росії раптово помер окупант Донбасу Сергій Александров "Молодий". Ще 20 травня у нього стався інфаркт.

Про смерть терориста написав на своїй сторінці у Facebook офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц). Згідно зі скріншотом сторінки Алексондрова в соцмережі, він був уродженцем Москви.

"200 бригада. 20.05.19 Александров "Молодий" Сергій, сходив на концерт Кобзона. Квиток коштував 200 рублів", – написав Штефан під фото окупанта.

Відомо, що Александров був у списках сайту "Миротворець". Згідно з інформацією там, він воював у складі терористичного угруповання "Аврора".

Повідомлення про смерть окупанта в мережі Telegram-канал Анатолій Штефан "Штірліц"

Сторінка російського окупанта Telegram-канал Анатолій Штефан "Штірліц"

Терорист Сергій Александров Telegram-канал Анатолій Штефан "Штірліц"

Терорист Сергій Александров Telegram-канал Анатолій Штефан "Штірліц"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Донбасі в зоні проведення Операції об'єднаних сил ліквідували ватажка одного з незаконних збройних формувань Олексія Троцая на прізвисько "Лев".

Перед цим захисники України ліквідували терориста Едуарда Іванова на прізвисько "Дюха" і терориста "ДНР" Богдана Сотника ("Койота").

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