"Карлик у сірому светрі": під Херсоном зловили серійного ґвалтівника

У Херсонській області в Генічеську на місцеву жительку напали і зґвалтували її.

Як повідомляє "Область онлайн", 23-річна потерпіла розповіла, що йшла додому, коли по дорозі на неї напав чоловік, затягнув на пляж і зґвалтував. Також насильник відібрав у жертви телефон.

Коли дівчина повернулася додому, то одразу ж зателефонувала в поліцію і передала прикмети ґвалтівника: "карлик у сірому светрі". Незабаром правоохоронці затримали підозрюваного поряд із супермаркетом "АТБ". Під час огляду в його кишенях знайшли мобільний телефон дівчини.

Виявилося, що нападник вже тричі судимий, і всі рази – за зґвалтування. На впізнанні дівчина підтвердила, що саме він напав на неї. У поліції встановили, що 29-річний ґвалтівник – житель Новотроїцького району. В Генічеськ приїхав у пошуках пригод і розваг.

Глава Генічеського відділу Нацполіції Сергій Балута заявив, що зараз чоловік перебуває під вартою. Найближчим часом суд обере йому запобіжний захід.

Насильство над жінкою Фокус

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Житомирі поліцейські затримали чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні дитини в одному з гуртожитків.

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