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1 жовтня • оновлено в 22:01
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/ Розслідування

"Капітуляція України": волонтер заявив про небезпеку федералізації

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Офіцер запасу, волонтер і журналіст Мирослав Гай назвав план Штайнмаєра підставою для капітуляції України перед Росією на її умовах.

"Фактично Кремль використовує політичну ситуацію в Україні для створення основ для федералізації України", – заявив він в блозі OBOZREVATEL.

"Надаючи особливий статус Донецькій і Луганській областям, окупованим територіям, створюється прецедент. А далі РФ намагатиметься зробити все, щоб цей процес поширився", – переконаний офіцер.

Кремль використовує політичну ситуацію в Україні для створення основ для федералізації України

Кремль використовує політичну ситуацію в Україні для створення основ для федералізації України

Офіційний сайт президента Росії

У цьому контексті він додав: "Вони ведуть підривну діяльність в різних областях України – і в Одеській області, і в Харківській області, і на Закарпатті, – використовуючи різні методи. Вони використовують навіть зарубіжних спікерів, які дозволяють собі робити абсолютно несусвітні для дипломатів заяви про можливість приєднання тих чи інших територій України до інших держав".

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За оцінками Гая, Кремль здійснює спробу "розчленування України" і "створення тут кількох автономій, які потім, в певній ситуації, можуть прийняти рішення про вихід з України і приєднання до нової "союзної держави".

"Для цього розширюються культурні зв'язки з Росією, для цього російський бізнес максимально інтегрується в український, для цього створюються проросійські політичні партії та громадські організації. Для цього нам намагаються нав'язати відновлення гастролей російських артистів в Україні. Для цього нам намагаються нав'язати ідею відновлення авіасполучення з РФ і засобів комунікації. Все це – складова інтеграції частини території України в нову "союзну державу", – підкреслив офіцер.

Як писав OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явився текст так званої формули Штайнмаєра, яка повинна бути підписана в Мінську Тристоронньої контактною групою.

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Теми
Ексклюзив Російсько-український конфлікт загроза федералізації мінські домовленості
Особи
Мирослав Гай Володимир Путін
Місце
Україна
Теги
Новини Росії Формула Штайнмаєра
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Бобровский Виталий
Бобровский Виталий
Халявщикам всегда нужен "колхоз".
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА УКРАИНА - единая и неделимая европейская держава. И альтернативы этому нет.
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- Справедливость
- Справедливость
Яворский Сергей, теперь точно будут утилизированы, никакого плена, никакого помилования фашистским ка цапам на Украинской земле ! ! !
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