Офіцер запасу, волонтер і журналіст Мирослав Гай назвав план Штайнмаєра підставою для капітуляції України перед Росією на її умовах.

"Фактично Кремль використовує політичну ситуацію в Україні для створення основ для федералізації України", – заявив він в блозі OBOZREVATEL.

"Надаючи особливий статус Донецькій і Луганській областям, окупованим територіям, створюється прецедент. А далі РФ намагатиметься зробити все, щоб цей процес поширився", – переконаний офіцер.

Кремль використовує політичну ситуацію в Україні для створення основ для федералізації України Офіційний сайт президента Росії

У цьому контексті він додав: "Вони ведуть підривну діяльність в різних областях України – і в Одеській області, і в Харківській області, і на Закарпатті, – використовуючи різні методи. Вони використовують навіть зарубіжних спікерів, які дозволяють собі робити абсолютно несусвітні для дипломатів заяви про можливість приєднання тих чи інших територій України до інших держав".

За оцінками Гая, Кремль здійснює спробу "розчленування України" і "створення тут кількох автономій, які потім, в певній ситуації, можуть прийняти рішення про вихід з України і приєднання до нової "союзної держави".

"Для цього розширюються культурні зв'язки з Росією, для цього російський бізнес максимально інтегрується в український, для цього створюються проросійські політичні партії та громадські організації. Для цього нам намагаються нав'язати відновлення гастролей російських артистів в Україні. Для цього нам намагаються нав'язати ідею відновлення авіасполучення з РФ і засобів комунікації. Все це – складова інтеграції частини території України в нову "союзну державу", – підкреслив офіцер.

Як писав OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явився текст так званої формули Штайнмаєра, яка повинна бути підписана в Мінську Тристоронньої контактною групою.

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