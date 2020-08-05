Кандидат в посли США в Україні назвав чисельність військ РФ на Донбасі

Кандидат на посаду посла США в Україні заявив, що на Донбасі перебуває 2,3 тисячі російських військовослужбовців.

Генерал у відставці Кіт Дейтон також зазначив, що Росія перекинула в окуповані райони Донецької і Луганської областей більше 400 танків і 700 одиниць артилерії. Про це він говорив в коментарях Комітету міжнародних відносин Сенату США, передає "Голос Америки".

Він уточнив, що йдеться про гаубиці, а також безпілотники, артилерію протиповітряної оборони і стрілецьку зброю.

За словами кандидата в посли, українським військовослужбовцям на Донбасі протистоїть "потужна сила".

"Їх (бойовиків) дійсно очолюють і супроводжують російські військові", – підкреслив Дейтон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп висунув в якості кандидата на пост посла США в Україні Кіта Дейтона.

З 2010 року вона є директором Центру імені Джорджа Маршалла в Гарміш в Німеччині і стратегічним радником з оборони в Міністерстві оборони України та Збройних силах.

Також Дейтон був координатором США з безпеки в Ізраїлі та Палестинській автономії, директором з операцій розвідки міністерства оборони США (DIA) і військовим аташе США в Росії.