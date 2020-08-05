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Кандидат в посли США в Україні назвав чисельність військ РФ на Донбасі

Юрій Сергієнко
Юрій Сергієнко
Розслідування
11,0 т.
Кіт Дейтон назвав чисельність військ РФ на Донбасі

Кіт Дейтон назвав чисельність військ РФ на Донбасі.

Кандидат на посаду посла США в Україні заявив, що на Донбасі перебуває 2,3 тисячі російських військовослужбовців.

Генерал у відставці Кіт Дейтон також зазначив, що Росія перекинула в окуповані райони Донецької і Луганської областей більше 400 танків і 700 одиниць артилерії. Про це він говорив в коментарях Комітету міжнародних відносин Сенату США, передає "Голос Америки".

Він уточнив, що йдеться про гаубиці, а також безпілотники, артилерію протиповітряної оборони і стрілецьку зброю.

За словами кандидата в посли, українським військовослужбовцям на Донбасі протистоїть "потужна сила".

"Їх (бойовиків) дійсно очолюють і супроводжують російські військові", – підкреслив Дейтон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп висунув в якості кандидата на пост посла США в Україні Кіта Дейтона.

З 2010 року вона є директором Центру імені Джорджа Маршалла в Гарміш в Німеччині і стратегічним радником з оборони в Міністерстві оборони України та Збройних силах.

Також Дейтон був координатором США з безпеки в Ізраїлі та Палестинській автономії, директором з операцій розвідки міністерства оборони США (DIA) і військовим аташе США в Росії.

СШАВійна на ДонбасіРосія - країна-агресор
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  2. Розслідування