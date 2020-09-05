Кандидат в мери Кривого Рогу від "Слуги народу" прокоментував ДТП зі своїм сином

Кандидат в мери Кривого Рогу від "Слуги народу" Дмитро Шевчик підтвердив, що за кермом автомобіля Volkswagen, який ввечері 3 вересня збив 11-річну дитину на пішохідному переході, знаходився його син Марк Шевчик.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, відзначивши, що не стане "відмазувати" сина від ДТП і надасть всю необхідну допомогу постраждалій дитині, передає Кривбас Сіті.

"Друзі! У двох сім'ях сталася біда. В родині 11-річного хлопчика Сашка і моєї. Мій син Марк уникав зіткнення з авто, не впорався з керуванням і виїхав на пішохідний перехід. Машина зачепила Сашу. Дитина постраждала. Зараз він знаходиться в Дитячій обласній лікарні у відділенні нейрохірургії. Лікарі кажуть, що стан стабільний. У Саші закрита черепно-мозкова травма, надколу правої скроневої кістки, підозра на забій внутрішніх органів, перелом плечової кістки, і численні садна", – зазначив він.

Шевчик запевнив, що його син Марк не ховався і не збирався тікати з місця ДТП, він викликав швидку допомогу, був абсолютно тверезий і пройшов медичний огляд, співпрацював з поліцією. Дана подія зафіксована в єдиному реєстрі досудових розслідувань і буде розглянута згідно із законом.

"Недоброзичливці кажуть, що я намагаюся зам'яти, приховати, відмазати. Це не так. Моєю метою є здоров'я і безпека цієї дитини. З Сашиними батьками Наталею Іванівною та Сергієм Володимировичем знаходимося в Дніпрі. Розглядаємо всі можливі варіанти лікування і реабілітації. Я беру на себе особисту відповідальність за майбутнє Саші. Вважаю, що на зараз це моя найперша задача як батька і як людини. Хочу сказати величезне спасибі нашим лікарям за роботу. Ми всією сім'єю молимося за здоров'я цієї дитини", – зазначив кандидат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, увечері 3 вересня, в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області сталося ДТП. За інформацією місцевих ЗМІ, його винуватцем став 18-річний Марк Шевчик, син генерального директора ЦентрГОКа (група компаній Метінвест) і кандидата на пост міського голови від партії "Слуга народу" Дмитра Шевчика.

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