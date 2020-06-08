Канал у Керчі стрімко міліє: в Криму заявили про загрозу судноплавству

Менш ніж за рік підхідний канал Керченського порту в анексованому Криму обмілів на 20 сантиметрів.

Відповідне розпорядження про зменшення дозволеної максимальної осадки суден випустила капітанія порту, передає "Керчь.ФМ".

Нове розпорядження, датоване 15 травня 2020 року, визначає максимальну осадку кораблів у 5,1 метра. Попереднє, яке діяло з 27 червня 2019 року, встановлювало осадку в 5,3 метра.

Підхідний канал Керченського порту обмілів investigator.org.ua

При цьому в січні-2019 дозволена осадка становила 4,9 метра. Із січня до червня 2019 року відбулося збільшення глибини каналу на 40 сантиметрів. Журналісти припустили, що для цього під портом могли проводитися днопоглиблювальні роботи.

"Наразі напевне можна говорити про те, що канал втрачає глибину, а порт втрачає можливості з приймання більш вантажопідйомних судів", – сказано в повідомленні.

Керчь.ФМ

Керчь.ФМ

Додамо, Керченський підхідний канал знаходиться в Керченській бухті і з'єднує Керч-Єнікальський канал і Керченський Торговий порт. Із Керченського підхідного каналу можна повернути на Керченський рибний порт.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

2020 рік став для Криму найпосушливішим за 150 років спостережень. Через це підконтрольна РФ "влада" анексованого півострова тимчасово призупинила скидання води з Білогірського водосховища.

Аномально тепла та безсніжна зима, відсутність дощів навесні привели до того, що запаси води на Кримському півострові катастрофічно знизилися. За останній місяць наповнюваність водосховищ впала на 7,1 млн кубометрів.

Як за час анексії пересохли водосховища, показали на фото.

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