Камінь на шиї: Орєшкін передбачив долю Донбасу після виборів Путіна

Глава РФ Володимир Путін після президентських виборів буде не в силах приєднати окуповані території Донбасу.

Росія не зможе витримати нові санкції, які підуть в разі нової анексії. Про це заявив російський політолог Дмитро Орєшкін в інтерв'ю "Апострофу".

"Думаю, не варто очікувати після виборів і нового підходу Кремля до питання Донбасу. У Путіна все менше ресурсів, в тому числі чисто економічних. І він прекрасно розуміє, що "приєднати" Донбас, чого від нього чекає значна частина націонал-патріотичного електорату, він не в силах", - сказав політолог.

Він зазначив, що "репутаційні, економічні та санкційні витрати будуть просто неймовірні". Більш того, сам Путін також "абсолютно не в захваті від такої ідеї".

"Але, наскільки я розумію, і Порошенко не дуже рветься цей камінь брати собі на шию. Слова-то він каже, але в прагматичних діях йому це не дуже треба, скажімо прямо. Тому я думаю, що Донбас буде в проміжному статусі, як Придністров'я, Північний Кіпр, Абхазія і Південна Осетія ", - вважає Орєшкін.

"Змінити Путін навряд чи щось зможе. Треба розуміти дуже просту річ: у нього дуже вузький коридор можливостей", - додав він.

Як писав "Обозреватель", раніше генерал спрогнозував плани Путіна по Україні після виборів.