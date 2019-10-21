"Камаз" усе: в Москві помер ворог України. Фото

У Москві помер терорист "ЛНР" Вадим Смоляніченко з позивним "Камаз".

Про це в Twitter повідомив блогер Necro Mancer, опублікувавши фото окупанта.

"Смоляніченко Вадим Володимирович "Камаз" (16/02/79, Шахти) помер вночі 18-19/10/19 в Москві від інсульту", – написано в повідомленні.

Вадим Смоляніченко Twitter Necro Mancer

Вадим Смоляніченко Twitter Necro Mancer

Вадим Смоляніченко Twitter Necro Mancer

Вадим Смоляніченко Twitter Necro Mancer

Як писав OBOZREVATEL, напередодні на центральній площі Луганська люди вишикувалися в напис: "Ми хочемо в Росію". Така витівка розлютила користувачів мережі.

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