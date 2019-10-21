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22 жовтня • оновлено в 03:51
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"Камаз" усе: в Москві помер ворог України. Фото

2.3т Читати матеріал російською

У Москві помер терорист "ЛНР" Вадим Смоляніченко з позивним "Камаз".

Про це в Twitter повідомив блогер Necro Mancer, опублікувавши фото окупанта.

"Смоляніченко Вадим Володимирович "Камаз" (16/02/79, Шахти) помер вночі 18-19/10/19 в Москві від інсульту", – написано в повідомленні.

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Вадим Смоляніченко

Вадим Смоляніченко

Twitter Necro Mancer

Вадим Смоляніченко

Вадим Смоляніченко

Twitter Necro Mancer

Вадим Смоляніченко

Вадим Смоляніченко

Twitter Necro Mancer

Вадим Смоляніченко

Вадим Смоляніченко

Twitter Necro Mancer

Як писав OBOZREVATEL, напередодні на центральній площі Луганська люди вишикувалися в напис: "Ми хочемо в Росію". Така витівка розлютила користувачів мережі.

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Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Росія Москва
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