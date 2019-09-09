"Кадри з фільму жахів": жителів Черкас "кидають" під колеса

Жителі Черкас щодня ризикують життям через зупинений ремонт доріг. Тоді як компанія-підрядник вдало освоює бюджетні кошти.

Детальніше про наявну ситуацію розповіли журналісти Vikka.ua.

Хащі й руїни – замість алеї, пішохідних переходів і в очікуванні нової дороги. Крізь таке щодня проходять жителі кількох черкаських кварталів. Ідеться про ділянку бульвару Шевченка між вулицями Можайського та Казбетською. Про непрохідні стежки для маломобільних черкасців журналістам розповіли тамтешні матусі. Ті щодня, під час прогулянки зі своєю малечею, вимушені долати перешкоди і подекуди об'їжджати їх просто по дорозі.

"Доходиш до перехрестя – і все, шлях скінчився. От як тут з візочком можна пройти по цих катакомбах? – нарікає черкащанка Руслана. Два місяці тому жінка стала мамою і протягом усього цього часу до найближчого парку на прогулянку із сином дістається екстремально. – Одразу на дорогу скочуватись? А алея, наче кадр із фільму жахів? Я розумію, що тут ремонт має бути і колись він таки закінчиться, але, здається, моя дитина до школи піде, поки тут буде дорога і нормальні тротуари. Бо віз і досі там – вже давно я не бачила тут цих ремонтників!".

Поки допомагаємо пані Руслані переїздити через перекопані і поруйновані не лише часом, а й ремонтними роботами з’їзди, випадковий перехожий, літній чоловік, який називається Володимиром, вказує на відсутність тротуару попід огорожею єврейського кладовища.

Просто там, де мали б ходити пішоходи, нині – велика купа "викорчуваних" старих бордюрів. Відтак, пішоходи знову вимушено обходять її проїзною частиною – вже по вулиці Героїв Чорнобиля, яка у тому місці перетинається бульваром.

"Та ви ж дивіться, по правій смузі вже застелили другий шар асфальту, на лівій – лише один. І він уже починає руйнуватися! – каже пан Володимир. – Я їм кажу: хлопці, як же ж ви робили ту дорогу, як вона вже ямами там пішла? А вони мені відповідають, що ще не закінчили, і все буде".

Нині на вказаній ділянці дійсно має тривати капітальний ремонт бульвару Шевченка (той охоплює відрізок від вулиці Університетської до Можайського). Перемогу в тендері на виконання робіт отримало приватне підприємство "Черкаси-Інтерстрой", керівником якого є ексдепутат міськради, відомий бізнесмен Володимир Халай.

Зазначимо, що визначити підрядника по цій ділянці вдалося лише з другого разу. Зрештою 9 жовтня 2018 року з ним було укладено договір.

Володимир Халай vycherpno.ck.ua

Згідно з техзавданням, підрядник має асфальтувати дорогу, покривати техсмугу і тротуар бетонною плиткою та облаштувати газон бульвару. Капремонт зазначеної ділянки коштуватиме Черкасам майже 32 мільйони гривень з міського бюджету. Усі роботи мають бути завершені до 30 грудня 2019 року.

Однак нагадаємо, ПП "Черкаси-Інтерстрой" сумновідоме у місті, адже саме воно мало виконати ремонт запасного футбольного поля на "Центральному стадіоні". Той мав бути завершений ще у 2016 році. Однак, окрім освоєних коштів з міського бюджету, іншим результатом підрядник нині похвалитись не може.

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