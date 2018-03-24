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Кадирівці та атошники: стало відомо про кістяк банди викрадачів на Одещині

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У банді викрадачів людей, яких затримали в Одеській області, були організатори націоналістичних організацій, що працювали з чеченцями.

Частина злочинного угруповання виявилася колишніми бійцями спецназу глави Чечні Рамзана Кадирова, а ти, хтозалишився, були членами ОЗУ кримінального авторитета на прізвисько Султан - Султанбека Айдамирова. Про це повідомляє "Страна".

Керував бандою племінник Султана на прізвисько "Мага". Згідно з матеріалами з реєстру судових рішень, в середині жовтня 2017 року в офіс до співзасновника великої одеської будівельної фірми 61-річному Юрія Ю. увірвалася група невідомих. Вони зажадали повернення боргу, який бізнесмен нібито був повинен іншому підприємцю.

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Сума відкупного становила 250 тисяч доларів. Інакше бандити погрожували серйозними "неприємностями". Незважаючи на це, підприємець відмовив злочинцям.

Через півтори місяці вони під'їхали до будинку бізнесмена, побили його і викрали. У машині чоловікові натягнули на обличчя чорну шапку і вивезли в ангар в промисловій зоні села Малодолинське. Юрія прикували наручниками до труби і ще раз побили. Після чоловіка перевезли в інший будинок, де посадили його в підвал. У приміщенні, що орендував один з лідерів банди "Мага", підприємця протримали 47 діб.

Злочинці дзвонили синові викраденого і вимагали викуп. Сума в результаті знизилася до 200 тисяч доларів. Крім цього, вони вимагали вирішити питання з одним великим одеським підприємцем з приводу земельної ділянки в центрі Одеси. Син бізнесмена звернувся в поліцію. В результаті Юрія відпустили, а поліцейські затримали кістяк банди.

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У числі затриманих виявився сам "Мага" і також колишній боєць полку "Азов", учасник бойових дій в АТО Євген К. з позивним "Водяний". У полку він проходив службу гранатометника і перебував у другій роті другої сотні. Крім того, правоохоронці затримали активіста "Національного корпусу" Юрія П, якого готували до цього часу у керівники муніципальної варти Одеси і лобіювали його кандидатуру через поліцію.

Підроблене посвідчення "Водяного"

"Водяний"

Крім того, затриманий "Азова" Олег К., який проходить у цій справі як свідок, і керівник одеського відділення партії "Національний корпус" Олександр Новосельський, якого в підсумку відпустили. На момент спецоперації Новосельський перебував разом з членами банди. Його не підозрюють в прийнятті участі в діяльності злочинців. Однак, керівник відділення близько знав затриманих і брав участь з ними в масових акціях.

Юрій П - Національний корпус

Всього в банду входило близько 15 осіб. Їх підозрюють мінімум в трьох викраденнях людей і вимаганнях. Кілька членів зникли. Ними виявилися громадяни РФ.

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Олександр Новосельський

Як мінімум двоє з них - бійці елітних підрозділів спецназу Чеченської республіки: боєць спецназу "Терек" - "особиста гвардія" Кадирова, і рядовий батальйону спецназу МВС Чечні "Північ". За даними джерела, банда з'явилася в Одесі понад півтори роки тому.

"Водяний" з Магой

"Ці чеченці нікому не були відомі. Спочатку йшов слух, що вони діють від злодія в законі Шакро Молодого. Місцеві авторитети не надто хотіли з ними зв'язуватися - ця бригада мала славу повністю "відмороженої" і здатної на будь-які дії. Вони відзначилися в декількох перестрілках, причому не розбиралися і не розводили "базари" на стрілках, а відразу стріляли. Те, що в банді брали участь і атошники з "Азова" теж секретом не було. Було дивно, звичайно, що в цій бригаді разом знаходяться і кадирівці, і "патріоти". Але бабло перемагає будь-які політичні розбіжності", - розповіло виданню джерело.

член банди

26 березня в Одеському апеляційному суді розглядатиметься клопотання адвоката про зміну запобіжного заходу "Магу".

Як повідомляв "Обозреватель", бійці підрозділу КОРД провели більше 30 обшуків в Одесі. У поліції розповіли, що викрадачі спеціалізувалися на зухвалих викраденнях з метою викупу, а запити починалися від $100 тисяч.

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Тема
Кримінал
Місце
УкраїнаОдеса
Об'єкти
розслідуваннявикрадення
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