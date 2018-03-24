Кадирівці та атошники: стало відомо про кістяк банди викрадачів на Одещині

У банді викрадачів людей, яких затримали в Одеській області, були організатори націоналістичних організацій, що працювали з чеченцями.

Частина злочинного угруповання виявилася колишніми бійцями спецназу глави Чечні Рамзана Кадирова, а ти, хтозалишився, були членами ОЗУ кримінального авторитета на прізвисько Султан - Султанбека Айдамирова. Про це повідомляє "Страна".

Керував бандою племінник Султана на прізвисько "Мага". Згідно з матеріалами з реєстру судових рішень, в середині жовтня 2017 року в офіс до співзасновника великої одеської будівельної фірми 61-річному Юрія Ю. увірвалася група невідомих. Вони зажадали повернення боргу, який бізнесмен нібито був повинен іншому підприємцю.

Сума відкупного становила 250 тисяч доларів. Інакше бандити погрожували серйозними "неприємностями". Незважаючи на це, підприємець відмовив злочинцям.

Через півтори місяці вони під'їхали до будинку бізнесмена, побили його і викрали. У машині чоловікові натягнули на обличчя чорну шапку і вивезли в ангар в промисловій зоні села Малодолинське. Юрія прикували наручниками до труби і ще раз побили. Після чоловіка перевезли в інший будинок, де посадили його в підвал. У приміщенні, що орендував один з лідерів банди "Мага", підприємця протримали 47 діб.

Злочинці дзвонили синові викраденого і вимагали викуп. Сума в результаті знизилася до 200 тисяч доларів. Крім цього, вони вимагали вирішити питання з одним великим одеським підприємцем з приводу земельної ділянки в центрі Одеси. Син бізнесмена звернувся в поліцію. В результаті Юрія відпустили, а поліцейські затримали кістяк банди.

У числі затриманих виявився сам "Мага" і також колишній боєць полку "Азов", учасник бойових дій в АТО Євген К. з позивним "Водяний". У полку він проходив службу гранатометника і перебував у другій роті другої сотні. Крім того, правоохоронці затримали активіста "Національного корпусу" Юрія П, якого готували до цього часу у керівники муніципальної варти Одеси і лобіювали його кандидатуру через поліцію.

Підроблене посвідчення "Водяного"

"Водяний"

Крім того, затриманий "Азова" Олег К., який проходить у цій справі як свідок, і керівник одеського відділення партії "Національний корпус" Олександр Новосельський, якого в підсумку відпустили. На момент спецоперації Новосельський перебував разом з членами банди. Його не підозрюють в прийнятті участі в діяльності злочинців. Однак, керівник відділення близько знав затриманих і брав участь з ними в масових акціях.

Юрій П - Національний корпус

Всього в банду входило близько 15 осіб. Їх підозрюють мінімум в трьох викраденнях людей і вимаганнях. Кілька членів зникли. Ними виявилися громадяни РФ.

Олександр Новосельський

Як мінімум двоє з них - бійці елітних підрозділів спецназу Чеченської республіки: боєць спецназу "Терек" - "особиста гвардія" Кадирова, і рядовий батальйону спецназу МВС Чечні "Північ". За даними джерела, банда з'явилася в Одесі понад півтори роки тому.

"Водяний" з Магой

"Ці чеченці нікому не були відомі. Спочатку йшов слух, що вони діють від злодія в законі Шакро Молодого. Місцеві авторитети не надто хотіли з ними зв'язуватися - ця бригада мала славу повністю "відмороженої" і здатної на будь-які дії. Вони відзначилися в декількох перестрілках, причому не розбиралися і не розводили "базари" на стрілках, а відразу стріляли. Те, що в банді брали участь і атошники з "Азова" теж секретом не було. Було дивно, звичайно, що в цій бригаді разом знаходяться і кадирівці, і "патріоти". Але бабло перемагає будь-які політичні розбіжності", - розповіло виданню джерело.

член банди

26 березня в Одеському апеляційному суді розглядатиметься клопотання адвоката про зміну запобіжного заходу "Магу".

Як повідомляв "Обозреватель", бійці підрозділу КОРД провели більше 30 обшуків в Одесі. У поліції розповіли, що викрадачі спеціалізувалися на зухвалих викраденнях з метою викупу, а запити починалися від $100 тисяч.