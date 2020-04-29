Окупація шахтарського міста Кадіївка (колишній Стаханов) на Луганщині стала можливою завдяки безпосередній участі Росії і так званих донських козаків. У результаті місто стало тиловим штабом незаконних збройних формувань.

Про це заявляється в звіті Української Гельсінської спілки з прав людини, передає "Укрінформ". Звіт зібраний на основі свідчень колишніх жителів міста, повідомлень у ЗМІ і соцмережах. Стосовно Кадіївки було опитано 27 свідків подій.

"Це вже восьмий звіт про захоплення різних міст Донбасу. Ці документи допоможуть не тільки зберегти свідчення про злочини збройних формувань РФ на нашій території, але і дозволять залучити злочинців до відповідальності, а постраждалим отримати компенсації. Звіт можна використовувати для повноцінного розслідування слідчими Міжнародного кримінального суду. Частина з цих матеріалів уже стала матеріалами справ у Європейському суді з прав людини", – зазначив координатор Центру документування УГСПЛ Олексій Біда.

Кадіївку на Донбасі захопили військові РФ Колаж

Він додав, що над звітом експерти працювали пів року. "Це був для нас виклик, тому що Кадіївка залишається на окупованій території. У звіті йдеться про події 2014–2015 років, коли були жорстокі прояви насильства – тортури, вбивства, обстріли житлових масивів", – сказав правозахисник.

Так, у серпні 2014-го окупантами були обстріляні житлові райони міста.

"Ми створили карту, на ній можна побачити, що місця обстрілу – мікрорайони Ромашка і Будмістечко – розташовані досить віддалено від дислокації військових, і, насправді, в цей період Кадіївка стала тиловим штабом незаконних збройних формувань, підконтрольних РФ.

Ми нарахували 17 пунктів, де вони розміщувалися, у двох із них утримувалися полонені. Ми припускаємо, що їх використовували як живі щити від обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Зокрема, мікрорайон Ромашка був обстріляний, за свідченнями очевидців, із міста Калинове, яке було й залишається під контролем незаконних збройних формувань. Ми припускаємо, що ці обстріли проводилися саме окупаційними військами з метою нагнітання страху і ненависті до України", – розповів Біда.

Він назвав імена людей, які повинні бути притягнуті до суду. Серед них Микола Козіцин – росіянин, уродженець Новочеркаська, який керував угрупуванням донських козаків, Кузовлєв Сергій Юрійович (псевдонім "Тамбов") – генерал-майор збройних сил РФ, із Кадіївки керував бойовими діями.

Під час подій 2014-2015 років у Кадіївці зникли безвісти багато людей. Встановлено до 10 осіб, але насправді їх набагато більше.

Зі свого боку, Євген Шляхтин, колишній полонений і житель Кадіївки, розповів, що 21-22 липня 2014 року, коли місто вже було повністю окуповане і в нього увійшли близько 1,5 тисячі донських козаків, почалися облави на проукраїнськи налаштованих людей.

"31 липня в мій робочий кабінет увірвалися 6 автоматників із нашивками "Новоросія", "Росія", побили, заарештували, катували. Потім було 30 діб тортур і допитів. І протягом цього часу повз мене пройшли близько 200 осіб, про одного я точно знаю, що його жорстоко катували і він загинув. Усі ці люди були цивільні", – розповів Шляхтин.

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно в ОБСЄ заявили, що нове засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі очікується 13-14 травня.