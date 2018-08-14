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"Гинуть діти": Кабмін вимагає посилити покарання за порушення ПДР

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Кабінет міністрів направив до Верховної Ради законодавчі ініціативи Міністерства внутрішніх справ щодо підвищення відповідальності за порушення правил дорожнього руху.

"Питання дорожньої безпеки ‑ важливе питання. Ми бачимо резонансні ДТП, в яких, на жаль, гинуть і діти. Треба акцентувати нашу увагу на роботу груп поліції з Укртрансбезпекою щодо виявлення недобросовісних пасажирських перевізників", - заявив заступник голови МВС Сергій Яровий, йдеться на сайті відомства.

"Я хотів би, щоб ми не лише констатували цифри, а було принципове реагування на всі ці події з боку ГСУ, зокрема з боку притягнення винних до кримінальної відповідальності", - додав Яровий.

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За його словами, зараз високий рівень ДТП пов'язаний із відпочивальниками, які вирушають до південних і західних регіонів України.

"Ми маємо бути готові, що вони повертатимуться назад. Посилення заходів безпеки дорожнього руху ‑ це не тимчасова акція, а постійна робота. Наразі патрульні групи розширені військовослужбовцями Нацгвардії. Збільшена щільність патрульних постів на трасах державного та міжнародного значення. Все це триватиме до завершення туристичного сезону", - наголосив Яровий.

Водночас заступник міністра внутрішніх справ Сергій Гончаров зазначив, що для протидії високому рівню ДТП необхідно впроваджувати автоматичну фото/відеофіксацію порушень правил дорожнього руху на автодорогах.

"Розширення інструментарію правоохоронних органів задля забезпечення безпеки дорожнього руху є одним із пріоритетів нашої роботи. Необхідно привести у відповідність законодавство для закриття усіх наявних прогалин. МВС працює у цьому напрямку", - заявив Гончаров.

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При цьому перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький акцентував увагу на тому, що за останні три тижні в порівнянні з аналогічним періодом минулого року загальна кількість ДТП із потерпілими скоротилася на 26,5%, а кількість травмованих - на 32%.

За його словами, для ліквідації причин і умов, що сприяють ДТП, провели позачергове обстеження аварійно-небезпечних ділянок та місць концентрації аварій.

"Стосовно посадових осіб дорожніх і комунальних організацій складено 1423 адміністративних матеріали за статтею 140 КУпАП. До місцевих органів виконавчої влади та служб автомобільних доріг в областях направлено 790 інформацій щодо удосконалення дорожнього руху", - додав Білошицький.

Крім того, він нагадав, що з 23 липня і до особливого розпорядження проводять комплекс заходів "Перевізник" для профілактики аварій на пасажирських рейсах.

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Зокрема силовики оглянули вже понад 66 тисяч транспортних засобів, виявили 1,5 тисячі несправних транспортних засобів, а також склали 149 адміністративних матеріалів стосовно посадових осіб перевізників.

"Виявлено майже 26 тисяч правопорушень правил дорожнього руху та правил перевезення пасажирів, 56 з яких ‑ керування у стані алкогольно-наркотичного сп’яніння, 470 ‑ керування автобусами, які не пройшли обов’язковий контроль", - резюмував Білошицький.

Нагадаємо, раніше в Україні сталося кілька резонансних аварій за участю маршруток, в яких загинули 15 осіб і 20 отримали травми.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 21 липня в Україні силами Нацполіції та транспортної інспекції почався тотальний контроль всіх перевізників. У разі відсутності ліцензії при комерційному перевезенні пасажирів транспортні засоби конфісковуватимуть.

Місце
Україна
Об'єкти
ДТПМВСКабінет Міністрів УкраїниВерховна Рада України
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