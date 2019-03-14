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Йшов із Маріуполя: в Керченській протоці сталася серйозна НП із кораблем

7.1тЧитати матеріал російською

У Керченській протоці в середу, 13 березня, сіло на мілину судно під прапором Ліберії, яке прямувало з порту Маріуполя до Італії з вантажем металу.

Про це повідомляє ТАСС, посилаючись на прес-службу Росморрічфлоту. Уточнюється, що корабель Maryland водотоннажністю 20 тис. тонн йшов із 17 тис. тоннами металу.

Зняти його з мілини за допомогою чотирьох буксирів не вийшло. Спроби підняти корабель продовжаться в п'ятницю, 15 березня.

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Відомо, що судно сіло на бровку, коли проходило Керченську протоку в каравані і з лоцманом на борту.

У Росії заявили, що теплохід не заважає судноплавству в Керченській протоці, яке здійснюється в штатному режимі. Саме судно не пошкоджене, загрози екології та екіпажу немає.

Корабель серії Maryland

Корабель серії Maryland

VesselFinder

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно в Москві спалахнув корабель, пришвартований у Нагатінському затоні Москва-ріки на території суднобудівного і судноремонтного заводу.

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Місце
Україна
Теги
РосіяКерченська протока
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Охрименко Вадим
Охрименко Вадим
Раша лоцман!
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Никоноров Александр
Никоноров Александр
металлолом вывозят
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Махал Махалыч, никогда. :-)
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Никоноров Александр, тебя когда на помойку вывезут, кацапидар?
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