Йшов із Маріуполя: в Керченській протоці сталася серйозна НП із кораблем

У Керченській протоці в середу, 13 березня, сіло на мілину судно під прапором Ліберії, яке прямувало з порту Маріуполя до Італії з вантажем металу.

Про це повідомляє ТАСС, посилаючись на прес-службу Росморрічфлоту. Уточнюється, що корабель Maryland водотоннажністю 20 тис. тонн йшов із 17 тис. тоннами металу.

Зняти його з мілини за допомогою чотирьох буксирів не вийшло. Спроби підняти корабель продовжаться в п'ятницю, 15 березня.

Відомо, що судно сіло на бровку, коли проходило Керченську протоку в каравані і з лоцманом на борту.

У Росії заявили, що теплохід не заважає судноплавству в Керченській протоці, яке здійснюється в штатному режимі. Саме судно не пошкоджене, загрози екології та екіпажу немає.

Корабель серії Maryland VesselFinder

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно в Москві спалахнув корабель, пришвартований у Нагатінському затоні Москва-ріки на території суднобудівного і судноремонтного заводу.

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