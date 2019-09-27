Йшла з чоловіком на ювілей: з'явилися дані про жертви ДТП з поліцейським під Києвом

В смертельній ДТП у Броварах, де поліцейський на авто збив людей, загинула жінка, яка йшла святкувати ювілей разом з чоловіком.

Про це "Інформатору" розповів чоловік, який представився сином загиблої.

Чоловік повідомив, що його мама працювала вчителем математики в місцевій школі і в вечір трагедії прямувала на ювілей разом з чоловіком. У ДТП постраждав і батько, його відвезли в реанімацію і провели операцію. Подружжя йшли по тротуару повз зупинки, коли в них влетів автомобіль з поліцейськими за кермом.

За словами очевидців, винуватець аварії був п'яним, про що їм повідомили лікарі швидкої допомоги.

ДТП з поліцейським в Броварах інформатор

ДТП з поліцейським в Броварах інформатор

ДТП з поліцейським в Броварах інформатор

ДТП з поліцейським в Броварах інформатор

ДТП з поліцейським в Броварах інформатор

ДТП з поліцейським в Броварах інформатор

ДТП з поліцейським в Броварах інформатор

ДТП з поліцейським в Броварах інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 вересня в Броварах Київської області співробітник поліції охорони в'їхав у зупинку громадського транспорту, в результаті чого загинула жінка, ще дві людини отримали травми.

Глава Національної поліції Ігор Клименко заявив, що поліцейського після скоєння ДТП відсторонили від виконання службових обов'язків.

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