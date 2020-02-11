"Йованович збрехала під присягою!" Луценко розкрив суть різкої розмови з Парнасом

Ексгенпрокурор України Юрій Луценко пояснив суть своїх відносин з особистим адвокатом Дональда Трампа Рудольфом Джуліані і звинуватив екс-посла США в Україні Марі Йованович у брехні під присягою.

Такі заяви пролунали в інтерв'ю "Цензору.нет". Питання полягало в тому, що опублікований запис розмови Луценко з бізнесменом українського походження Львом Парнасом, породив дуже багато здогадок.

Зокрема, там звучала фраза: "Я не отримав візиту. Мій Перший не отримав них*ра. Я готовий взути вашого конкурента. Але ти хочеш ще більшого" (з вуст Луценка). Колишній генпрокурор пояснив: з деякими людьми треба спілкуватися "матюками". На його думку, Парнас – один із них.

Юрій Луценко розповів про розмову з Парнасом "ДТ"

"З приводу тієї фрази, яка вам найбільше не подобається, там, де я кажу "ви хочете більше". Так, пан Джуліані відкрито вимагав, щоб я порушив кримінальну справу проти Байдена в Україні. Хоча з першої зустрічі я сказав, що це не українська юрисдикція", – сказав він.

За його словами, у квітні 2017 року Генеральна прокуратура України повернула до державного бюджету півтора мільярда доларів США. Відразу після цього вони виявили, що "деякі з офшорок, які виконували для оточення Януковича виведення грошей з України, вивели ще 7,4 мільярда доларів за тією ж схемою".

"Якщо перша схема представляла собою крадіжку і наступний переклад $1,5 млрд з України через офшори для покупки українських облігацій внутрішньої позики, то друга схема виконувалася для покупки облігацій зовнішньої позики, так званих бондів американським хедж-фондом", – сказав Луценко.

У зв'язку з цим ексгенпрокурор нібито і звернувся до Йованович. "Без співпраці з Attorney General (аналог Генпрокурора в США), ФБР та іншими спецслужбами таке розслідування провести неможливо. Як треба звернутися до цих служб? Природно, через посольство США. У мене було кілька зустрічей з послом пані Йованович і її колегами. І на її території, і на території ГПУ. Після чого вона попросила дати лист з роз'ясненням, з викладенням тим, які я хочу обговорити зі своїм колегою Attorney General. Забігаючи вперед: посол Йованович у відкриту збрехала під присягою в ході процедури імпічменту в Конгресі, заявивши, що я такого документа не дав. Але я ж його демонстрував вашим колегам!" – заявив Луценко.

У результаті, за його словами, нічого цього не зробили: не було ні візиту Attorney General, ні створення спільної слідчої групи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'ясувалося, що партнери особистого адвоката президента США Дональда Трампа Руді Джуліані влаштували цілодобове стеження за колишнім американським послом в Україні Марі Йованович. Дані про розширену кампанії спливли після оприлюднення свідчень у справі про імпічмент Трампа, отриманих від Парнасу.

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