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18 грудня • оновлено в 14:41
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/ Розслідування

Йому було 27: з'явилося фото загиблого на Донбасі воїна ЗСУ

1.7т
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У мережі з'явилося фото воїна ЗСУ Василя Лісіцина, якого російські окупанти вбили в зоні ООС на Донбасі 17 грудня.

Його опублікували у Facebook на сторінці 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу, де проходив службу загиблий Герой.

"Із сумом повідомляємо, що 17.12.2019, близько 19-ї години, в результаті ворожого обстрілу отримав поранення, несумісні з життям, старший солдат Василь Лісіцин. Щиро співчуваємо близьким і рідним загиблого. Не пробачимо. Не забудемо", – написали побратими захисника.

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Василь Лісіцин

Василь Лісіцин

Facebook 28 ОМБр ЗСУ імені Лицарів Зимового Походу

Також пост про нього опублікувала журналістка Лілія Рагуцька. Вона розповіла, що Герою було всього 27 років, він був родом із Кропивницького.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у зоні проведення ООС на Донбасі 14 грудня під час ворожого артилерійського обстрілу загинув боєць Нацгвардії Сергій Михальчук. Загиблому був всього 21 рік.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Тег
Збройні сили України
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Опять эта биомасса наступила на собственную мину?
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фил филька
фил филька
не захотел чувак жить и работать у себя дома. решил ликвидироваться приехав в чужой дом. просили? распишитесь.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Если метко в башку,то можно разобрать на запчасти ссаного хероя.
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