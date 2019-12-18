Йому було 27: з'явилося фото загиблого на Донбасі воїна ЗСУ

У мережі з'явилося фото воїна ЗСУ Василя Лісіцина, якого російські окупанти вбили в зоні ООС на Донбасі 17 грудня.

Його опублікували у Facebook на сторінці 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу, де проходив службу загиблий Герой.

"Із сумом повідомляємо, що 17.12.2019, близько 19-ї години, в результаті ворожого обстрілу отримав поранення, несумісні з життям, старший солдат Василь Лісіцин. Щиро співчуваємо близьким і рідним загиблого. Не пробачимо. Не забудемо", – написали побратими захисника.

Василь Лісіцин Facebook 28 ОМБр ЗСУ імені Лицарів Зимового Походу

Також пост про нього опублікувала журналістка Лілія Рагуцька. Вона розповіла, що Герою було всього 27 років, він був родом із Кропивницького.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у зоні проведення ООС на Донбасі 14 грудня під час ворожого артилерійського обстрілу загинув боєць Нацгвардії Сергій Михальчук. Загиблому був всього 21 рік.

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