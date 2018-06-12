"Його слова можуть вбити": чи звільнять зама Супрун і в яких схемах підозрюють МОЗ

У середу, 13 червня, Кабінет міністрів повинен вирішити долю скандального заступника в.о. міністра охорони здоров'я Олександра Лінчевського. Він "прославився" своєю фразою щодо онкохворих: "Вони всі помруть". Однак це не всі претензії. У Рахункової палати накопичилися факти, які говорять про серйозні порушення під час оплати лікування онкохворих за кордоном. OBOZREVATEL з'ясовував ситуацію.

Схеми: оплата вдвічі більша

Лідер руху "За трансплантацію" Юрій Андрєєв упевнений, що правоохоронці, зокрема і НАБУ, повинні ретельно перевірити звіт Рахункової палати з приводу того, як МОЗ відправляє пацієнтів на лікування за кордон (саме за це відповідає Лінчевський).

"Звичайно, всіх обурили слова Олександра Лінчевського про те, що всі онкохворі все одно помруть. А люди з пересадженими органами нібито все одно довго не живуть. Так незграбно він намагався пояснити неефективність своєї роботи. Насправді у звіті йдеться про серйозні і, можливо, навіть корупційні схеми. Наприклад, МОЗ перерахував 60 тисяч євро на лікування фірмі-посередниці. Ми поцікавилися, виявилося, що ця фірма займається медичним туризмом. А чому не безпосередньо клініці гроші пішли, хто ще почне заробляти на цьому?" - повідомив OBOZREVATEL Андрєєв.

МОЗ

Також у звіті Рахункової палати йдеться про подвійну оплату за лікування українських пацієнтів у зарубіжних клініках. "Це коли за одного пацієнта платить благодійний фонд, який зібрав гроші. І також перераховує гроші МОЗ. Такі випадки були з клініками у Білорусі. В результаті частина грошей повертається благодійному фонду. Це також може бути корупційною схемою. Ми ж не знаємо, як потім розподілилися зібрані благодійниками гроші і кому вони пішли. Тепер це робота для правоохоронців", - каже Андрєєв.

Далеко не завжди МОЗ цікавився і ціною лікування пацієнта, оплачував рахунки, які вдвічі вищі, ніж таке ж саме лікування в клініці іншої держави. "Наприклад, оплачують пересадку кісткового мозку в Німеччині та Ізраїлі. Там ця процедура коштує 300 тис. євро. А у Польщі або Туреччині точно таке саме лікування 110-120 тис. євро. Чиновники зобов'язані були провести елементарний моніторинг і з'ясувати, чому саме в цій клініці хоче лікуватися пацієнт? Якщо його в Польщі не приймають, це інше питання. А вони просто оплачували з бюджету і все", - перераховує схеми Андрєєв.

Народний депутат від Блоку Петра Порошенка, член комітету з охорони здоров'я Костянтин Яринич також вважає, що висновки Рахункової палати - це серйозний привід для звернення до прокуратури. "Там знайдені серйозні порушення і прорахунки в лікуванні пацієнтів, прокуратура повинна розібратися", - сказав він OBOZREVATEL.

Керівник громадської організації "Афіна. Жінки проти раку" Ніна Резніченко в бесіді з нами каже, що звільняти треба не одного Лінчевського, а всіх у МОЗ. "Там налагоджена черга для лікування за кордоном лише для тих, кому потрібна пересадка кісткового мозку. А для інших онкохворих нічого немає. Якщо останнім часом безкоштовні ліки для онкохворих з'явилися, то їх дуже і дуже мало. І виходить так, що ті, хто приходить просити ліки - їм дають, а ті, хто не приходить або не може прийти, лишаються ні з чим. Там немає системи роботи з онкохворими. Але ж проблема з ліками набагато навіть серйозніша, ніж пересадка кісткового мозку. Ліки потрібні, щоб підтримувати життя і нормальний стан онкохворих", - каже Резніченко.

"Лікарю, ви мене обдурили?"

Відомий лікар-психіатр і громадський діяч Семен Глузман вважає, що Лінчевський мав сам залишити свою посаду.

МОЗ

"Мерзенність від заступника міністра Лінчевського з необережності. Сподіваюся, що так це і сталося. Думав одне, а виголосив інше. Але є результат - поганий, сумний. Про нього говорять лікарі-онкологи. Їм, лікарям, дзвонять і пишуть пацієнти, перелякані висловлюванням Лінчевського, ставлячи одне і те саме питання: "Лікарю, ви мене заспокоїли, обіцяли, що я житиму довго, що у мене стійка ремісія. А ось заступник міністра сказав, що я помру! Навіщо ви мені брехали, лікарю?" Треба було піти з посади негайно, тихо, розчинившись в мовчанні. Якщо ти нерозумна людина і не вмієш висловлювати свої думки, то тобі нічого робити на посаді заступника міністра. Але Лінчевський живе і працює не у Швейцарії чи Франції. Наші чиновники і не таке собі пробачають. Тут, в Україні, ні совість, ні закон не працюють", - заявив OBOZREVATEL Глузман.

Народний депутат від БПП Костянтин Яриніч також звертає увагу на висновки дисциплінарної комісії, яка днями закрила справу Лінчевського і передала її до Кабміну. "Там не все так просто. Експерти Науково-дослідного центру судовомедичної експертизи підтвердили, що Лінчевський сказав саме те, що ми і почули. Нічого там не вирване з контексту. Але дисциплінарна комісія не могла прийняти рішення, оскільки це стосується морально-етичного підтексту. Лінчевський же нікого не бив, не кусав. Не в повноваженнях комісії робити висновки з питань етики, і вони передали це до Кабміну", - пояснює Яриніч.

Також народний депутат згоден із Глузманом. "Щоб сідати в таке високе крісло, треба мати хоча б досвід. Лікаря за такі слова про хворих можуть просто звільнити. А ось подібні слова, сказані високим чиновником, можуть просто вбити пацієнтів. Сумнівів у цьому немає", - вважає Яриніч.

На думку депутата, резонанс цієї справи настільки великий, що якщо Кабмін не прийме рішення про звільнення чи усунення з посади, то добром ця історія не закінчиться. "Весь цей негатив просто ляже на владу, і негативно позначиться на рейтингу. Нам це не потрібно. Ну, ось приклад США, там за подібне висловлювання чиновниці Білого дому на адресу хворого на рак Маккейна відбулася відставка. Причому без будь-яких комісій. Треба вчитися", - каже Яриніч.

Глава Всеукраїнської ради із захисту прав пацієнтів Віктор Сердюк також вважає, що Олександр Лінчевський мав би сам подати у відставку. "Зараз він своїх керівників, зокрема і прем'єра, поставив у незручне становище. Яке б рішення прем'єр не прийняв, все буде погано. Тому Лінчевський мав би сам подати у відставку або хоча б піти на час розслідування. Він лікар, а головна заповідь лікаря - не нашкодь. Навіть якщо ти вважаєш, що правий, але твої слова викликали таку бурю в суспільстві - піди. Нехай медреформи, за які ви так переживаєте, йдуть своїм шляхом. Але він продовжує сидіти, таке враження, що у людини відсутнє розуміння ситуації", - пояснив OBOZREVATEL Сердюк.

А як на Заході

До речі, днями в.о. міністра Уляна Супрун звільнила лікаря Інституту раку Ганну Губарєва за те, що вона сказала онкохворому колишньому бійцеві АТО: "Які тобі пільги, ти там братній народ вбивав". Тут керівник МОЗ в принципі зреагувала швидко.

Але серед українських чиновників не заведено розлучатися з кріслом добровільно після скандальних висловлювань. Досить згадати образливі слова губернатора Закарпатської ОДА Геннадія Москаля щодо самої Супрун. На засіданні обласної ради Москаль заявив, що Супрун "*банута". Незважаючи на грізні заяви прем'єра Володимира Гройсмана з вимогою вибачитися, цього не сталося.

Новини Супрун оприлюднила стенограму виступу Лінчевського

Але в інших країнах за подібні висловлювання з чиновниками розлучаються досить швидко. Наприклад, помічника секретаря американського президента Дональда Трампа Келлі Садлер звільнили за те, що вона запропонувала нехтувати громадською думкою сенатора Джона Маккейна, бо він важко хворий на рак. "Він все одно вмирає", - сказала Садлер. Чиновниця пішла без скандалу і дисциплінарних розглядів.

У Чехії кілька років тому радника прем'єр-міністра Романа Йоха звільнили за його знущальні вислови щодо замаху на президента Вацлава Клауса. Тоді молодий чех інсценував стрілянину в президента впритул з пластикового пістолета. Радник прем'єра назвав це "дурним і божевільним протестом". "Якби це було замахом, то зараз у нас був би труп у морозилці, а в республіці був би оголошений державний похорон". За це радника і звільнили.

Парламентський секретар канцелярії кабінету міністрів Японії Сюнске Мутаї сам подав у відставку після того, як побував у регіоні, що постраждав від тайфуну. У нього з собою не виявилося гумових чобіт, а ходити треба було по бруду і калюжах. Камери зафіксували, як чиновника на спині тягає один з його підлеглих. Сам Сюнске Мутаї виглядав веселим і задоволеним. А потім ще й заявив, що тайфун пішов на користь виробникам гумових чобіт. За що і поплатився.