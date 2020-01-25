"Його просто немає для Росії": Радзіховський озвучив умову повернення Криму

Окупований Крим зможе повернутися до складу України лише в разі розпаду Росії.

Таку думку в інтерв'ю OBOZREVATEL висловив російський політолог Леонід Радзіховський, заявивши, що сам він не вірить у зникнення країни.

"Іде Путін, приходить інший президент, йде інший президент – питання Криму для Росії не існує. Його просто немає взагалі", – вважає він.

"Якщо російська держава перестане існувати, як було в 1918 році, коли розвалилася Російська імперія і виникло багато різних держав, тоді можливо все", – додав Радзіховський.

Ілюстрація "Телеканал 24"

Як писав OBOZREVATEL, раніше Зеленський зізнався, чому пішов на прямий діалог із Путіним.

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