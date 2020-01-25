Головна Новини
25 січня • оновлено в 17:33
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

"Його просто немає для Росії": Радзіховський озвучив умову повернення Криму

3.6т
Читати матеріал російською

Окупований Крим зможе повернутися до складу України лише в разі розпаду Росії.

Таку думку в інтерв'ю OBOZREVATEL висловив російський політолог Леонід Радзіховський, заявивши, що сам він не вірить у зникнення країни.

"Іде Путін, приходить інший президент, йде інший президент – питання Криму для Росії не існує. Його просто немає взагалі", – вважає він.

Новини
Що перешкоджає поверненню Криму: народний депутат Ахтем Чийгоз

"Якщо російська держава перестане існувати, як було в 1918 році, коли розвалилася Російська імперія і виникло багато різних держав, тоді можливо все", – додав Радзіховський.

Ілюстрація

Ілюстрація

"Телеканал 24"

Як писав OBOZREVATEL, раніше Зеленський зізнався, чому пішов на прямий діалог із Путіним.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Кирило Лютий
Тема
Анексія Криму
Особа
Леонід Радзіховський
Поділитися у Facebook
8
Коментарі
22
24
Смішно
7
Цікаво
4
Сумно
8
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ш. Олег
Ш. Олег
Радзиховский не дурак, поэтому ничего, кроме недоумения его слова у меня не вызывают. "Если российское государство перестанет существовать, как было в 1918 году…" - а ЧТО, собственно, было, если посмотреть глазами украинца? Пару лет борьбы за власть, срачей и распрей, в результате чего украинские земли растащили по кускам европейские соседи? Да так растащили, что лишь к 1940-му году Сталину удалось снова собрать их воедино. После распада Союза продержались, правда, чуть подольше, но в 2014 году процесс расползания опять пошёл на всю катушку… Если и дальше обострять противоречия, то, боюсь, за Крымом последует Донбасс, а там и Львов с Тернополем, Черновцами и Ужгородом окажутся в других государствах - причём, не обязательно насильственным путём. Неужели Радзиховский этого не понимает? А если понимает, то зачем пишет такую х*рню?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
hunt andres
hunt andres
Ну хоть в этом Радзиховскому здравый смысл не отказал:-)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Да что ж такое то. с 2014 года слышу от укропов: России осталось жить до 2015.. потом развалится... потом до 2016.. 2017... 2018... короче "колосс на глиняных ногах"))))..... который пяткой своей урину как таракана может щёлнуть... но жалеет... всё-таки какое-никакое, а подобие на желто-синее территориальное образование...
Показать комментарий полностью
Ответить
6
0

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги