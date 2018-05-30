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"Його хтось покликав": криміналіст зауважив підозрілий нюанс у вбивстві Бабченка

8.9тЧитати новину російською

Судячи по фото, зроблених на місці вбивства відомого журналіста Аркадія Бабченко, злочин скоїли професіонали.

До такого висновку прийшла відомий юрист-криміналіст Анна Маляр, передає "ЗІК".

"Бачила фото загиблого Бабченка на підлозі у квартирі. Постріли дуже професійні - на враження. Один із них чітко відповідає області серця", - підкреслила вона.

Новини
З'явилися фото з місця, де ховався вбивця Бабченка

При цьому Маляр заявила, що після ознайомлення з матеріалами у ЗМІ у неї виникло кілька запитань.

"У мене виникає дуже багато питань: якщо вбивця був у засідці, то чому не стріляв раніше, коли Бабченко повертався додому? Адже похід в магазин нібито був незапланований. Хіба що його на вулицю хтось покликав, а він заодно і за хлібом пішов . Слідство повинно встановити цей момент - як все відбувалося", - міркує Маляр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше були опубліковані перші відео з місця вбивства. На них, зокрема, видно, як місце злочину залишає дружина загиблого. Також можна спостерігати перші слідчі дії правоохоронців.

Читайте всі новини по темі "Вбивство Аркадія Бабченка" на сайті "Обозреватель".

Тема
Вбивство Аркадія Бабченка
Особи
Аркадій БабченкоГанна Маляр
Місце
Україна
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