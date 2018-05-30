"Його хтось покликав": криміналіст зауважив підозрілий нюанс у вбивстві Бабченка

Судячи по фото, зроблених на місці вбивства відомого журналіста Аркадія Бабченко, злочин скоїли професіонали.

До такого висновку прийшла відомий юрист-криміналіст Анна Маляр, передає "ЗІК".

"Бачила фото загиблого Бабченка на підлозі у квартирі. Постріли дуже професійні - на враження. Один із них чітко відповідає області серця", - підкреслила вона.

При цьому Маляр заявила, що після ознайомлення з матеріалами у ЗМІ у неї виникло кілька запитань.

"У мене виникає дуже багато питань: якщо вбивця був у засідці, то чому не стріляв раніше, коли Бабченко повертався додому? Адже похід в магазин нібито був незапланований. Хіба що його на вулицю хтось покликав, а він заодно і за хлібом пішов . Слідство повинно встановити цей момент - як все відбувалося", - міркує Маляр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше були опубліковані перші відео з місця вбивства. На них, зокрема, видно, як місце злочину залишає дружина загиблого. Також можна спостерігати перші слідчі дії правоохоронців.