"Його головний козир": Соколова розповіла, що Путін приховує за анексією Криму

Президент Росії Володимир Путін не погодиться добровільно відмовитися від анексованого Криму. Адже цим злочином він перекрив невдоволення росіян їхніми злиднями й ізольованістю від цивілізованого світу.

Таку думку висловила українська журналістка Яніна Соколова під час онлайн-зустрічі зі своїми фанатами на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Я точно знаю, що Путін просто так його не віддасть. Це абсолютно точно. Це один із найбільших козирів у його внутрішній політиці. А я нагадаю вам, що Володимир Путін — це людина, яка багато своїх речей робить винятково для внутрішньої аудиторії, для росіян. Які живуть дуже бідно, які ізольовані від усього світу, завдяки діям Путіна, які не мають розвитку, які мають досить низький ВВП, які живуть у злиднях", — сказала вона.

Яніна Соколова Скріншот відео

Соколова наголосила, що для того, щоб побачити, як насправді живе Росія, необхідно від'їхати від Москви лише на 15 хвилин. Журналістка впевнена, що Крим став для Путіна своєрідним маневром для відволікання, яким він закриває очі власному народу на наслідки свого правління.

"Крим, "повернення у рідну гавань" — це великий козир. Як ви думаєте, чи захоче Путін позбутися козиря одного з головних? З огляду на те, що його рейтинг не дуже високий у Росії. Це 86% було рік тому, зараз ця цифра знизилася значно. З огляду на війни, скрутне становище і багато інших речей. Я думаю, що навряд чи він від Криму відмовиться", — підсумувала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соколова жорстко висміяла вимогу Росії виплатити їй компенсацію за українську "окупацію" Криму. Вона порівняла це зі звинуваченням ґвалтівником жертви в тому, що під час зґвалтування вона була не нафарбована.

Також українська журналістка закликала кримчан слати окупантів "на хр*н", щоб повернути нормальне життя на півострів.

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