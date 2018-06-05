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"Його бойовий дух вражав": на Донбасі загинув брат Георгія Гонгадзе

5.8тЧитати новину російською

22-річний боєць ДУК ПС Марян Корчак ( "Хитрий"), який загинув на Донбасі 25 травня в результаті артилерійського обстрілу, був троюрідним братом відомого журналіста Георгія Гонгадзе.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила вдова журналіста Мирослава Гонгадзе.

"Марян Корчак був родиною, Леся Корчак-Гонгадзе булу его тіткою. Вічна пам'ять", - написала вона.

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За словами товаришів по службі, на загиблого Маряна дорівнювались, ним пишалися, ставили його в приклад.

"Його бойовий дух вражав. Завжди врівноважений, впевнений в своїх діях і розважливий боєць - доброволець не раз ставав командиром позицій і ніс на собі велику відповідальність. Прагнув покращувати знання в тактиці і медицині, не раз проходив міжнародні курси", - розповіли в 1-й окремый штурмовый роты ДУК.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 травня на Донбасі загинув український морський піхотинець.

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Тема
Війна на Донбасі
Особи
Георгій ГонгадзеМирослава Гонгадзе
Місце
Україна
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