Ймовірного спільника "луцького терориста" випустили з-під варти

Кирило Лютий Розслідування 19:13, 28.07.2020

Ймовірний спільник "луцького терориста", харків'янин Дмитро Михайленко вийшов з-під варти під заставу.

"Заставу внесли, він вийшов", – повідомив адвокат Михайленка Андрій Костяний агентству "Інтерфакс-Україна".

Орджонікідзевський райсуд Харкова 24 липня обрав Михайленку запобіжний захід у вигляді утримання під вартою, призначивши заставу в сумі 175 тисяч 760 гривень.

На суді слідчий Дмитро Дорошенко розповів, що Михайленко 17 липня відправляв до Луцька Максиму Кривошу посилку через відділення "Нової пошти". Пізніше у останнього було виявлено ручну гранату наступальної дії РГД-5, аналогічну тим гранатам, які були вилучені під час обшуку громадянина Михайленка.

Як писав OBOZREVATEL, 21 липня Кривош захопив автобус в Луцьку, в якому знаходилися 13 осіб. Ближче до ночі він відпустив заручників після того, як президент України виконав його умови. Ніхто з людей не постраждав, а Кривош здався правоохоронцям добровільно.

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