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18 листопада • оновлено в 11:10
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"Йдемо додому в Росію!" Ватажок "ДНР" зухвало пригрозив Україні війною

2.4т
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Ватажок терористичної "ДНР" Денис Пушилін заявив, що тимчасово окупований Донбас нібито остаточно вирішив "повернутися додому в Росію".

Більше того, він нахабно пригрозив Україні воєнними діями для реалізації "інтеграції" до складу країни-агресора, передає Telegram-канал окупантів Inside Donetsk.

"Ми обрали дорогу додому, в Російську Федерацію. "Республіка" планомірно рухається до своєї заповітної мети. Захист громадян – першорядна наша задача. А обирати інструмент для її вирішення – дипломатичний або військовий – ми будемо залежно від наявної ситуації", – заявив терорист Пушилін.

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Характерно, що настільки зухвалими погрозами він вирішив відповісти на безглузді фейки про те, що Україна нібито готує депортацію і каральні заходи щодо абсолютно всього населення ОРДЛО.

Денис Пушилін

Денис Пушилін

"Радіо Свобода"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше так званий "заступник міністра інформації ДНР" Даниїл Бессонов заявив, що України нібито більше ніколи не буде на тимчасово окупованих територіях Донбасу. Крім того, він повторив пропагандистський штамп Пушиліна про те, що "ДНР" нібито йде у Росію.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Війна на Донбасі російська пропаганда
Особа
Денис Пушилін
Місце
Україна
Теги
ДНР терористи "ДНР"
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
ЧеПушила - значимая фигура мирового политического бомонда. Конечно же войдут в Пеньково-лыковую педерацию. ПМР, например - уже давно там. В составе.
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Хо Хол
Хо Хол
обоз новое слово выучил - "якобы"
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1
Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Как только будут созданы соответствующие условия (работа идёт), республики незамедлительно войдут в состав России.
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Ангеловський Володимир
Ангеловський Володимир
Мельников Дмитрий, дурень думкою багатіє.
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