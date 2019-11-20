"Йде м'ясорубка!" Бійці ЗСУ розповіли правду про війну на Донбасі

У Золотому Луганської області продовжує здригатися земля після розведення сил і засобів. Вибухи відбуваються внаслідок того, що рятувальники знешкоджують боєприпаси.
Про це повідомляє "5 канал". За словами військових, до розведення обстріли біля Золотого не припинялися з усіх можливих озброєнь. Водночас ділянки фронту Золотого-4, де відведення сторін заплановано не було, піддаються масованим обстрілам щодня.
"Справа і зліва від нас хлопці щодня мутузяться. Щільно. Ми давно не чули, щоб не стрілянина, а бух-бух-бух. По сторонах не віриться, що на кілометр туди й кілометр туди, поки тут тихо, а там вже йде м'ясорубка в прямому сенсі цього слова, ми прекрасно чуємо, відчуваємо і сидимо тут, як мишенята", – повідомив воїн Олександр.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російські війська атакували українські позиції біля села Сизе, один боєць отримав важкі поранення.
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