Головна Новини
20 листопада • оновлено в 08:42
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

"Йде м'ясорубка!" Бійці ЗСУ розповіли правду про війну на Донбасі

Читати матеріал російською

У Золотому Луганської області продовжує здригатися земля після розведення сил і засобів. Вибухи відбуваються внаслідок того, що рятувальники знешкоджують боєприпаси.

Про це повідомляє "5 канал". За словами військових, до розведення обстріли біля Золотого не припинялися з усіх можливих озброєнь. Водночас ділянки фронту Золотого-4, де відведення сторін заплановано не було, піддаються масованим обстрілам щодня.

Новини
Російські окупанти накрили ЗСУ пекельним вогнем: подробиці боїв

"Справа і зліва від нас хлопці щодня мутузяться. Щільно. Ми давно не чули, щоб не стрілянина, а бух-бух-бух. По сторонах не віриться, що на кілометр туди й кілометр туди, поки тут тихо, а там вже йде м'ясорубка в прямому сенсі цього слова, ми прекрасно чуємо, відчуваємо і сидимо тут, як мишенята", – повідомив воїн Олександр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російські війська атакували українські позиції біля села Сизе, один боєць отримав важкі поранення.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Катерина Луговська Катерина Луговська
Теми
Війна на Донбасі Відведення військ на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
27
6
Смішно
0
Цікаво
15
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Питон Каа
Питон Каа
Как говорится, почувствуйте разницу, там где разведение есть - тихо, там где его нет - стрельба.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Майданные скачки с кастрюлями еще долго будут аукаться на Украине.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Хо Хол
Хо Хол
МЯСОРУБИЩЕ, но #потерьнет.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги