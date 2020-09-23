На навчаннях із НАТО не спрацював Javelin, на який приїхав подивитися Зеленський
На Миколаївщині на міжнародних навчаннях "Об'єднані зусилля – 2020" не спрацював протитанковий ракетний комплекс Javelin, подивитися на який приїхав президент Володимир Зеленський.
Інцидент стався 23 вересня на полігоні "Широкий Лан", повідомляється в сюжеті ТСН (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Відомо, що цю зброю американського виробництва випробовували під час навчань в Україні вперше. Військові застосували її під час контрнаступу на умовного противника.
Javelin призначений для ураження бронетехніки, наземних цілей і вертольотів.
Інцидент в коментарі "Укрінформ" підтвердив генерал-майор Валерій Залужний, командувач військами оперативного командування "Північ".
"Javelin не спрацював, ракета не вилетіла. Можливо, це помилка оператора, може, щось інше, треба розбиратися", – зазначив він.
Офіс президента України раніше анонсував відвідування Зеленським Миколаївської області та зазначив, що він буде спостерігати за застосуванням комплексу Javelin.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Раніше в мережі оприлюднили яскраві кадри з американськими конвертопланами Osprey на "Об'єднаних зусиллях – 2020". На них знято, як військовослужбовці 8-го полку спеціального призначення ССО ЗСУ разом із 352-м крилом Сил спеціальних операцій США відпрацювали спуски фастропами і перекидання сил швидкого реагування.
Під час міжнародних навчань війська протиповітряної оборони ЗСУ також продемонстрували готовність до відбиття атаки ворога з повітря.
Навчання "Об'єднані зусилля – 2020" почалися в Миколаївській області 19 вересня.
Для цього в Україну прибула авіація НАТО. Зокрема, конвертоплани Bell V-22 Osprey і військово-транспортні літаки Lockheed C-130 Hercules були помічені у Вінниці.
Крім того, Bell V-22 Osprey приземлилися й на аеродромі під Львовом.
Ці літальні апарати є гібридом літака і вертольота і не мають аналогів у світі.
На російському пропагандистському телебаченні присвятили цілий сюжет прибуттю в Україну авіації НАТО.