На навчаннях із НАТО не спрацював Javelin, на який приїхав подивитися Зеленський

На Миколаївщині на міжнародних навчаннях "Об'єднані зусилля – 2020" не спрацював протитанковий ракетний комплекс Javelin, подивитися на який приїхав президент Володимир Зеленський.

Інцидент стався 23 вересня на полігоні "Широкий Лан", повідомляється в сюжеті ТСН (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Відомо, що цю зброю американського виробництва випробовували під час навчань в Україні вперше. Військові застосували її під час контрнаступу на умовного противника.

Javelin призначений для ураження бронетехніки, наземних цілей і вертольотів.

Інцидент в коментарі "Укрінформ" підтвердив генерал-майор Валерій Залужний, командувач військами оперативного командування "Північ".

"Javelin не спрацював, ракета не вилетіла. Можливо, це помилка оператора, може, щось інше, треба розбиратися", – зазначив він.

Офіс президента України раніше анонсував відвідування Зеленським Миколаївської області та зазначив, що він буде спостерігати за застосуванням комплексу Javelin.

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