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/ Розслідування

Їздив до Криму після анексії: скандал з військовим-сепаратистом в Харкові обріс новими деталями

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Протягом п'яти років окупації Криму викладач Харківського інституту танкових військ Геннадій Бондарев, викритий в симпатії до Росії і терористів "Л/ДНР", їздив на анексований півострів.

Про це повідомляється на сторінці "Зрадники військової присяги ХІТВ" у Facebook, де спочатку і з'явився компромат на інформаційного поплічника окупантів.

"Оскільки питання про викладача ХІТВ, співробітника ЗСУ Геннадія Бондарева вийшов у відкритий інформаційний простір, і він коментує, що це фейк, провокація і спеціальні дії щодо нього, тоді ми поставимо наступне запитання. Геннадію Володимировичу, скільки разів з 2014 по 2019 рік ви як співробітник ЗСУ і викладач військового інституту відвідували окупований Крим? І причини відвідування?" – йдеться у повідомленні.

Як повідомили OBOZREVATEL власні джерела, в окупованому Росією Криму у Бондарева живуть син та онук. Ймовірно, саме до них він і їздив.

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Геннадій Бондарев

Геннадій Бондарев

Facebook Геннадія Бондарева

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Харківському інституті танкових військ відреагували на скандал з Бондаревим і пообіцяли провести службову перевірку, а також належним чином покарати військового.

Сам він спробував спростувати звинувачення і заявив про наклеп на його адресу. Однак словами Бондарева не повірили і навели докази, що сепаратистські пости в соцмережах дійсно публікував він.

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Місце
Україна Харків
Тег
Збройні сили України
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Ну ездил и что, ежегодно в Крым ездят около миллиона жителей материковой Украины , Он же не через мост в Крым заезжал
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